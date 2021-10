DA LI ĆETE MORATI DA PRAVITE NOVI NALOG NA FEJSBUKU? Korisnici ne prestaju da komentarišu novu odluku Marka Zakerberga

Cilj Marka Zakerberga, kreatora i osnovača Fejsbuka, da od te društvene mreže napravi čvorište nove "masovne kreativne ekonomije", počeo je sa promenom imena, kako je i najavio prethodne nedelje.

Kompanija "Fejsbuk" od četvrtka nosi naziv "Meta", što na grčkom znači "iza", "u daljini" ili "izvan granica" i deo je ribrendinga. Matična kompanija koja u svom vlasništvu ima i Instagram i Vacap imaće i novi logo, stilizovano plavo slovo "M".

Zakerberg nije želeo da otkrije više informacija o tome zbog čega se i koliko dugo radilo na promeni naziva, a mediji prenose da ime "Meta" nije bilo poznato čak ni zaposlenima u komapniji. Naziv je zaslovan na Zakerbergovim ponovljenim referencama o "metaverzumu" i "horizontu" kao nazivu za "Fejsbuk".

Zakerberg je istakao da je cilj transformisati "Fejsbuk"iz društvene mreže u čvorište nove "masovne kreativne ekonomije". Zbog toga će uložiti oko 10 milijardi dolara ove godine, i nastaviće da ulažu i u budućnosti.

Kako je tokom proteklih nekoliko godina kompanija "Fejsbuk" na meti kritika zbog neprekidnih skandala vezanih za privatnost i zaštitu podataka korisnika, njen tvorac ovog puta je upozorio da korisnici nemaju razloga za brigu kada je reč o "metaverzumu".

- U poslednjih desetak godina sam zaista internalizovao ovaj princip - uvek treba biti transparentan i ne iznenađivati ljude. Mnogo razgovaramo sa ekspertima i ovde je reč o dizajniranju za bezbednost i inkluzivnost - rekao je osnivač "Fejsbuka".

Iako se kompanija još zvanično nije oglasila o tome da li će korisnici morati da prave nove naloge na "Fejsbuku", po svemu sudeći, društvena mreža ostaje ista, kao i svi korisnički nalozi na njoj.

"Nije metaverzum već metastaza"

Brojni korisnici društvenih mreža, političari, novinari i druge javne ličnosti sa podsmehom su dočekali ideju o promeni imena kompanije. Tako se često mogu pročitati komentari da je "lakše promeniti ime nego rešiti problem", te oštre kritike da "meta nije od "metaverzum" već metastaza demokratije u globalnu mašineriju za nadzor i propagandu".

