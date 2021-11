Tesla deklasirao nemačke automobilske gigante?

Sjajni poslovni rezultati, rekordan promet i profit, tržišna kapitalizacija od bilion dolara. To je ukratko trenutno stanje kod Tesle. Da li je američki proizvođač e-automobila zaista deklasirao nemačku konkurenciju?

Budućnost je električna – u to su uvereni mnogi automobilski stručnjaci. Ali koje će firme od toga profitirati? Trenutno je tu Tesla broj 1. Do decembra 2020. u svetu je registrovano oko 1,38 miliona novih vozila tog proizvođača iz Teksasa.

Još nečim može da se pohvali šef Tesle Ilon Mask: dosada najuspešniji e-auto na svetu je njegov Model 3. Do kraja prošle godine ukupno je prodato oko 813.000 komada tog modela. Ove godine u septembru taj automobil postao je najprodavaniji model generalno, pretekao je čak i Folskvagenov Golf.

Da li ćemo uvoziti automobile kojih EU želi da se reši?

Tesla je stazama uspeha. Elektro-automobili drugih proizvođača, kineskog BYD ili nemačkog Folksvagena na globalnom tržištu nisu ni približno tako uspešni, potvrđuju podaci o prodaji vozila.

Herc se odlučio za Teslu

Snažan impuls rastu vrednosti Teslinih deonica nedavno je dao Herc (Hertz). Firma koja se bavi iznajmljivanjem vozila (rent-a-kar) najavila je da do kraja iduće godine namerava da kupi 100.000 Teslinih elektro-automobila. Pritom izgleda Tesla u tom poslu uopštene mora Hercu da daje nikakav popust na količinu naručenih vozila – tako je bar na Tviteru objavio Ilon Musk. Potražnja za njegovim automobilima je, kaže, mnogo veća od kapaciteta proizvodnje. Ipak, dodao je, ugovor sa Hercom još nije potpisan.

A ako do tog posla ipak dođe, Tesla bi na taj način mogao da dopre i do mušterija koje do sada nisu previše razmišljale o elektro-automobilim. „Vozila koje rent-a-kar firme iznajmljuju u kontaktu su s mnogim ljudima, uglavnom solventnim kupcima. Korišćenje tih vozila je nešto poput probne vožnje“, kaže auto-stručnjak Štefan Bracel iz nezavisnog istraživačkog instituta pri Visokoj poslovnoj školi u nemačkom Bergiš-Gladbahu.

Moguće je da dođe do porasta potražnja, ali to ne mora da rezultira i porastom prodaje. Taj dil će pomoći Tesli, ali samo u ograničenom obimu, smatra Bracel, jer. „Tesla nema problema s potražnjom, ali ima sa proizvodnjom“.

Ipak, već i sama najava tog posla direktno je uticala na nivo vrednosti Teslinih deonica: tržišna kapitalizacija odmah je porasla na više od bilion dolara. To je otprilike kao vrednost deset (nakon Tesle) najvećih proizvođača automobila u svetu – zajedno.

Šta to znači za Nemce?

Šta sve to što se događa sa Teslom znači za nemačke proizvođače automobila? Da li ih je pionir e-automobilizma iz Teksasa definitivno deklasirao? U direktorskim kancelarijama nemačkih konkurenata odavno se čuju borbeni pokliči kojima se poziva da se uhvati priključak sa Teslom.

A li Teslina prednost je velika, upozorio je u oktobru svoje menadžere Herbert Dis, šef koncerna Folksvagen. „Znam da neki od vas to mrze, ali u prvom redu je Tesla. Razlika se povećava – oni su sve brži, oni isporučuju. Oni su sve bolji po pitanju proizvodnje automobila i imaju umreženu flotu širom sveta. Oni su jedina marka koja raste uprkos kovidu.“

Nestašica čipova

Tesline rekordne brojke događaju se u vremenima u kojima se većina drugih proizvođača bori s raznim problemima. Nije to samo pandemija, već i problemi s globalnom logistikom. Posebno ih muči nestašica čipova. Stručnjaci očekuju da bi zbog toga mogla da bude smanjena proizvodnja, odnosno da će u ovoj godini biti proizvedeno između sedam i deset miliona automobila manje nešto što je bilo planirano. Neke proizvodne trake čak miruju, fabrike su zatvorene.

Ali ne i kod Tesle. U trećem kvartalu ove godine iz njegovih fabrika širom sveta izašlo je više od 241.000 vozila, odnosno čak 64 odsto više nego u istom kvartalu prošle godine. Za razliku od drugih proizvođača, Tesla tokom korona-krize nije stornirao narudžbine automobilskih delova, dakle i čipova, objašnjava Štefan Bracel. Zbog čega?

Frank Švope iz banke Nord LB taj potez objašnjava činjenicom da se Tesla nalazi u fazi jakog rasta: „Takva kompanija, koja zna da može da proda više nego što može da proizvede, jednostavno nema potrebu da smanjuje narudžbine čipova, za razliku od etabliranih proizvođača.“

Učiti od Tesle

Tesla za sada ima jednu veliku prednost: ta firma u mnogim zemljama ima sopstvenu mrežu brzih „super-punjača“ električne energije. Pritom je i proces punjenja baterije jednostavan, dok vlasnici drugih modela moraju najpre da vide gde se nalaze punionice koje su im potrebne, ko im je vlasnik, kako funkcioniše samo punjenje i – kako funkcioniše plaćanje?

Ono što je Tesla godina usavršavao, u međuvremenu su shvatili i drugi. Oni pokušavaju da sklapaju razne kooperacije s drugim preduzećima kako bi i sami izgradili mrežu svojih punionica. Bracel očekuje da bi sve to moglo da potraje nekoliko godina - za to vreme će Tesline mušterije nastaviti da pune svoje baterije na lagodan i udoban način. Tesla je u međuvremenu počeo da nudi i mogućnost korišćenja „super-punjača“ i drugim e-vozačima.

Burzovna vrijednost kao kladionica

Da li je dakle Teslin visok kurs na berzi opravdan, s obzirom na brojne prednosti u odnosu na konkurenciju? Frank Švope je mišljenja da je tržišna kapitalizacija nešto poput kladionice, da se ljudi klade na to da će Tesla i u budućnosti biti uspešna firma. I Bracel smatra da je berzanska vrednost prilično preterana. „Visoka vrednost Tesle na berzi jeste opravdana ako se imaju u vidu baterije, softver ili operativni sistemi – ali ne baš u tom iznosu.“

Bracel s kritikama analizira i Tesline poslovne ciljeve, prema kojima ta tvrtka u idućim godinama želi da raste stopom od 50 odsto svake godine. Tesla je doduše do sada uspevao da ostvari taj rast, ali u idućim godinama krivulja bi mogla i da se poravna, gledano u procentima“, smatra Bracel. „Nove fabrike jednostavno ne mogu tako brzo da se grade, kako to Tesla priželjkuje. Ipak, polazimo od toga da će Tesla i idućih godina nastaviti da raste u sektoru elektromobilnosti.“