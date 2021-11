POTVRĐENO: Suosnivač Tvitera odlazi sa mesta generalnog direktora (FOTO)

Dugogodišnjeg generalnog direktora Twittera zameniće direktor tehnologije kompanije, Parag Agraval.

Generalni direktor giganta društvenih medija Twitter, Džek Dorsi, povući će se sa te pozicije, potvrdila je danas kompanija , prenosi DW.

Upravni odbor kompanije, koji se od prošle godine pripremao za Dorsijev odlazak, jednoglasno je imenovao sadašnjeg tehničkog direktora Parag Agravala na funkciju generalnog direktora.

BREAKING: Twitter CEO Jack Dorsey is expected to step down, sources say. https://t.co/T4ATgiGxbJ pic.twitter.com/DB2rhBvwrX