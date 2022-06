JEDINSTVEN PUNJAČ ZA SVE MOBILNE TELEFONE U EU: Epl izgubio bitku, moraće da menja kontektor

To je prvi sporazum takve vrste u svetu i usledio je nakon što kompanije nisu uspele da se dogovore oko zajedničkog rešenja. Evropska komisija se zalagala za jedan port za punjenje mobilnih uređaja pre više od jedne decenije, prenosi Rojters.

Korisnici ajfona i androida dugo su se žalili da moraju da koriste različite punjače za uređaje. Prvi se puni pomoću "jaltning" kabla, dok se uređaji zasnovani na android sistemi napajaju pomoću USB-C konektora.

Polovina punjača prodatih sa mobilnim telefonima u 2018. imala je USB mikro-B konektor, dok je 29 odsto imalo USB-C konektor, a 21 odsto "jaltning" konektor, prema studiji Komisije iz 2019.

"Dogovor koji smo jutros sklopili doneće potrošačima oko 250 miliona evra uštede. Takođe će omogućiti da se pojave i sazreju nove tehnologije kao što je bežično punjenje, a da se ne dozvoli da inovacije postanu izvor fragmentacije tržišta i neprijatnosti za potrošače", saopštio je evropski komesat za industriju Tijeri Breton.

Prema njegovim rečima, do jeseni 2024. USB-C će postati zajednički priključak za punjenje za sve mobilne telefone, tablete i kamere u EU, navodi se u saopštenju Evropskog parlamenta.

