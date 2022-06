DONEO 'LUDU' ODLUKU: Vlasnik Fejsbuka otvara radnju za virtuelnu odeću, evo koje su cene!

Zanimljivo je što će tu odeću kreirati dizajneri poznatih brendova poput "Balensijage" i "Prade".

Korisnici Fejsbuka, Instagrama i Mesindžera moći će da skockaju svoje avatare po poslednjoj modi, a to neće mnogo da ih košta.

Prema rečima portparola "Mete", cena ove virtuelne odeće za avatare kretaće se od 2,99 do 8,99 dolara, odnosno biće znatno niža od realne".

Meta CEO Mark Zuckerberg announced today that the company is launching a digital designer clothing store called the "Meta Avatars Store." #cryptocurrency #crypto #bitcoins #bitcoin #metaverse #meta #metaversegeneration #metaversenews #instagram #markzuckerberg #markzukerberg pic.twitter.com/XyCzTYCj0K