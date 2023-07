TVITER NIJE JEDINI SLUČAJ - Ove velike tehnološke kompanije su takođe promenile ime

Nakon što je prošle godine kupio Tviter za 44 milijarde dolara, Ilon Mask počeo je s uvođenjem brojnih izmena, od kojih su neke naišle na brojne kritike. Verovatno najveću promenu najavio je pre nekoliko dana.

Brend Tviter polako odlazi u istoriju, a zameniće ga – X. Iako znamo da od Maska svašta možemo da očekujemo ova odluka je ipak mnoge iznenadila i izgleda da bi trebalo da se navikmnemo da ćemo u budućnosti umesto tvitova morati da objavljujemo X-eve.

Promena imena tehnoloških kompanija nije tako neuobičajena, pa su i neke druge velike i poznate tehnološke kompanije promenile svoja imena, a na Business Insideru objavili su spisak pet takvih kompanija koje su s vremenom napravile tu izmenu. Zanimljivo, jedno ime na tom spisku uključuje X i, naravno, Ilona Maska.

Fejsbuk je postao Meta

Kada je Mark Zakerberg pokrenuo svoju društvenu mrežu, ona se 2004. godine zvala The Fejsbuk, a naknadno je izbacila "The" i postala samo Fejsbuk. Dok je ta promena manje-više prošla ispod radara, Zakerberg je sve šokirao 2021. godine kada je kompanija promenila ime u Meta.

Ta promena označila je početak velike transformacije iz kompanije čije se poslovanje zasniva na društvenim mrežama i oglašavanju prema virtuelnom svetu, odnosno metaverzumu. Taj eksperiment se, bar na početku, nije pokazao baš uspešnim pa odeljenje za virtuelnu realnost beleži velike gubitke, dok se tehnološka industrija više okreće veštačkoj inteligenciji, a manje VR-u.



Gugl je postao Alphabet

Kada je pokrenut kao istraživački projekt daleke 1996. godine, ime danas najpopularnijeg pretraživača na svetu bilo je "BackRub". Manje od godinu dana kasnije došlo je do promene imena pa su pretraživač i kompanija postali – Gugl. Dok je ime pretraživača ostalo nepromenjeno do danas, 2015. godine došlo je do velike reorganizacije kompanije pa ona sada nosi ime – Alphabet, a unutar nje deluje više kompanija, od samog pretraživača do odeljenja za autonomne automobile Waymo.

Iako je prošlo dosta vremena od promene imena, mnogima je ime Alphabet nepoznanica, pa kompaniju i dalje nazivaju Gugl, piše Zimo.

Burbn je postao Instagram

Kada je Kevin Sistrom pokrenuo svoju aplikaciju, ona se zasnivala na deljenju fotografija iz restorana i barova koje su korisnici posećivali, a nazvao ju je – po viskiju.

Nakon prvog ulaganja u aplikaciju, investitori su zaključili da bi bilo bolje da se fokusira na opcije u vezi sa deljenjem fotografija, pa je Sistrom u aplikaciju dodao filtere koji su dodatno poboljšali snimljene i objavljene slike. Tada je došlo i do promene imena, pase Instagram odnosi na kombinaciju reči "instant" i "telegram".



Cadabra u Amazon

Džef Bezos je još 1994. godine pokrenuo onlajn knjižaru za koju je poslovni plan napravila kompanija nazvana Cadabra. Inspiraciju za to neobično ime dobio je od "abrakadabra", ali pravnik mu je rekao kako je ime opskurno jer previše podsjeća na kadavera (mrtvaca). Bezos i njegova sada bivša supruga Mekenzi Skot eksperimentisali su registrujući imena domena poput Awake.com, Browse.com i Bookmall.com, dok se na kraju nisu odlučili za Amazon.

X.com u PayPal

Još 1999. godine pokrenuta je kompanija za online plaćanje X.com, a njen osnivač bio je – Ilon Mask. Nedugo nakon toga kompanija je spojena s Confinityjem Pitera Tila, pri čemu je na početku PayPal bio njihov glavni proizvod. Naknadno je došlo do promene imena, a iako je Mask želeo da se kompanija preimenuje u X-PayPal, odbor kompanije nije prihvatio Maskov X, tako da je poslovanje nastavljeno samo kao PayPal.

eBay je 2002. godine preuzeo PayPal za 1,5 milijardi dolara, a ljubitelj X-a Mask ponovno je ponovo kupio domen X.com 2017. godine.

