APLIKACIJA KOJU SRBI MASOVNO KORISTE DOBIJA REDIZAJN - Evo u čemu je stvar (FOTO)

Poznata aplikacija za dopisivanje dobiće nekoliko odvažnih promena u korisničkom interfejsu.

WhatsApp neprestano menja i dodaje funkcije, ali dizajn mu je ovih poslednjih nekoliko godina bio više-manje isti.

Korisnički interfejs je jedna od WhatsAppovih konstanti koja će se, na iznenađenje mnogih, uskoro promeniti. Ako je suditi po najnovijoj beti 2.23.18.18, puštenoj u opticaj na Google Beta Programu, dobićemo nekoliko novih stvari.

Prva stvar je gornji meni, koji će ukloniti zelenu nijansu i zameniti je za belu. Druga promena na toj traci uvodi novi font koji će, piše WaBetaInfo, postati zelen.

Druga stvar koja će se menjati je donja traka, gde ćemo i dalje imati razgovore, status, zajednice i pozive. Izmena dizajna donje trake nešto je što su testeri primetili još u beti 2.23.13.16.

📝 WhatsApp for iOS 23.17.78: what's new?



WhatsApp is widely rolling out a new interface for the community info screen!https://t.co/fwvgru5nqe pic.twitter.com/41Pbs3nXi2