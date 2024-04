YouTube testira novi dizajn koji vam se verovatno neće dopasti

ouTube je nedavno započeo testiranje novog korisničkog interfejsa koji je odmah izazvao burne reakcije među korisnicima. Prema izveštajima, najnovije promene uključuju premestanje naslova videa, opisa i komentara na desnu stranu ekrana, dok su preporučeni video zapisi sada pozicionirani direktno ispod video plejera.

Ove izmene predstavljaju možda najznačajnije preuređenje korisničkog interfejsa YouTube-a u poslednjih nekoliko godina. Tradicionalno, naslov, opis i komentari bili su smešteni ispod video plejera, dok su preporuke za gledanje bile na desnoj strani.

Međutim, novi raspored predstavlja obrnuti redosled ovih elemenata, što je izazvalo negodovanje među korisnicima.

Korisnici su brzo izrazili svoje mišljenje o novom izgledu, sa mnogima koji smatraju da je interfejs sada previše zagušen i estetski neprivlačan. Jedan od korisnika je čak izjavio da je ovo "jedna od najgorih ažuriranja korisničkog interfejsa YouTube-a". YouTube je, odgovarajući na kritike, potvrdio da je reč o eksperimentu koji ima za cilj "testiranje novih načina za unapređenje funkcija i iskustava korisnika".

Kompanija je istakla da koristi povratne informacije za odlučivanje o tome da li, kada i kako će neka funkcija biti puštena u rad. Takođe, naglasili su da su sve povratne informacije dobrodošle i korisnici ih mogu slati putem zvaničnog linka za povratne informacije.

