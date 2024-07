Policija zaustavila robotaksi nakon što je ušao u pogrešnu traku: Evo kako je reagovao

Policajac u Feniksu zaustavio je samovozeći Waymo automobil nakon što je prošao kroz crveno svetlo i ušao u traku sa nadolazećim saobraćajem, prema zapisima sa mesta događaja.

Incident se dogodio 19. juna, ali su lokalni mediji, uključujući Arizona Republic, ove nedelje objavili snimak sa kamere na telu policajca, koji prikazuje vozilo kako se kreće kroz saobraćaj pre nego što se konačno zaustavilo na parkingu.

Zapisnici sa mesta događaja navode da je robotaksi "poludeo" i da policajac nije mogao da izda kaznu kompjuteru, prema izveštaju Arizona Republic. Snimak takođe prikazuje perspektivu policajca dok prilazi praznom vozilu.

