Zamenik gradonačelnika Goran Vesić objavio je na svom Fejsbuk nalogu da gradska vlast radi na tome da se smanji gužva na Mostu na Adi, koja predstavlja problem Beograđanima.

Vesić je naglasio da se već tri godine radi na izgradnji prilaza Mostu na Adi sa rakovičke strane, kako bi se gužva u saobraćaju smanjila. Kako naglašava, prethodna vlast, dok je gradila ovaj most, nije razmišljala o takvim dtaljima.

- Svi koji koriste Most na Adi i žele da putuju prema Rakovici i Vidikovcu znaju kakva se saobraćajna gužva stvara u uskoj ulici pored Topčiderskog parka i u Bulevaru patrijarha Pavla. To je zato jer oni koji su gradili Most na Adi nisu razmišljali o tome da treba da se izgrade pristupne sapbraćajnice. Već tri godine radimo na izgradnji prilaza Mostu na Adi sa rakovičke strane. Prvo smo izmestili korito Topčiderske reke, sa sada se grade dve nove saobraćajne trake i polažu nove šine u Bulevaru patrijarha Pavla od Pere Velimirovića do Košutnjaka. Naredne godine u ovo vreme Bulevar Patrijarha Pavla će izgledati kao na slikama koje prvi put predstavljam javnosti. U međuvremenu gradiće se prilaz Mostu na Adi oko Topčiderskog parka i produžetak Patrijarha Pavla do okretnice tramvaja. Ove godine počinje rekonstrukcija Pere Velimirovića i Save Maškovića koje će imati četiri trake, a narednih godina rekonstruišemo Borsku i Crnotravsku ulicu koje će zajedno sa novom petljom na autoputu Lasta činiti vezu između Mosta na Adi i novog Mosta kod Ade Huje koji počinje da se gradi naredne godine - napisao je Vesić na svom Fejsbuk nalogu.