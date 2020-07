Vesić: Postavljanje spomenika Stefanu Nemanji počinje 4. avgusta

Postavljanje spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu počinje 4. avgusta, najavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je precizirao da će delovi spomenika stizati iz Rusije do 15. septembra, dok će radovi na spomeniku kompletno biti završeni do sredine oktobra. Završetak rekonstrukcije Savskog trga očekuje se, kako je rekao, do početka novembra.

– Prvo će biti postavljen postament, koji prezentuje razbijeni „vizantijski štit”, u koji će građani moći da ulaze. U njemu će moći da vide najznačajnije događaje iz istorije Srbije i života Stefana Nemanje – naveo je Vesić za TV Pink.

On je istakao da se trenutno izvode radovi na izgradnji najveće kanalizacione crpne stanice u Beogradu, dubine 12 metara. Namera je, prema njegovim rečima, da se rastereti dosad najveća kanalizaciona crpna stanica ispred bolnice „Sveti Sava”, koja je izgrađena pre Drugog svetskog rata.

– Trenutno se izvode radovi i na popločavanju Savskog trga, sade se sadnice, kojih će po završetku radova biti 250. Na ovaj način Beograđani i gosti prestonice dobijaju novu pešačku zonu od 14.000 metara kvadratnih, jer će saobraćaj ići po obodu trga – ukazao je Vesić.

Dodao je da se rekonstruisani delovi trga sukcesivno otvaraju za građane i saobraćaj.

– Pušten je saobraćaj iz Karađorđeve u Nemanjinu, do oktobra se očekuje i puštanje saobraćaja u Savsku ulicu, a plato ispred Stare železničke stanice već do 15. avgusta biće povezan sa Karađorđevom i Savskom ulicom i otvoren za građane – najavio je zamenik gradonačelnika, podsetivši da je zdanje Železničke stanice kompletno renovirano za budući objekat kulture.

On je dodao da ovaj deo grada postaje najlepši deo srpske prestonice.

– Sređene su Balkanska i Hercegovačka ulica. Započinje rekonstrukcija Ulice kraljevića Marka. Sve fasade u Karađorđevoj biće rekonstruisane sve do hotela „Bristol”, koji se takođe renovira. Ovaj deo grada, koji su građani izbegavali, postaće jedan od najuređenih i najlepših u prestonici. Najbitnije je da će Beograđani i gosti glavnog grada, osim Trga republike, dobiti još jedan centralni gradski trg – zaključio je Vesić.