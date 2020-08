Vesić: Prvi kamion sa delovima spomenika Stefanu Nemanji danas krenuo za Beograd (FOTO)

Spomenik će biti transportovan u delovima koji će biti dovezeni u deset kamiona, najavio je zamenik gradonačelnika.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je prvi kamion sa delovima spomenika Stefanu Nemanji krenuo danas iz Rusije za Beograd, te da 15. avgusta počinje njegovo postavljanje na Savskom trgu čija je rekonstrukcija u toku.

– Spomenik će biti transportovan u delovima koji će biti dovezeni u deset kamiona. Prva četiri kamiona kreću iz Moskve do 7. avgust i u Beograd stižu do 14. avgusta. Naredna četiri kamiona dolaze u Beograd do 31. avgusta, a poslednja dva do 15. septembra – pojasnio je Vesić.

Kako je naveo zamenik gradonačelnika, radnici i montažeri iz Rusije stižu u Beograd 10. avgusta i dan pošto stigignu delovi postamenta već 15. avgusta počinju montiranje spomenika dok će vajar, Aleksandar Rukavišnikov, biti u Beogradu od septembra i nadgledati postavljanje spomenika.

On je naveo da je rok za postavljanje spomenika dva meseca od početka radova, odnosno 15. oktobar.

– Najavljeno je da će spomenik biti u Beogradu do danas, ali je rok pomeren za deset dana zbog carinskih procedura sa Rusijom i dodatnih procedura zbog epidemije virusa kovid 19. Spomenik je bio završen i spreman za trasnport u Beograd sredinom marta ali je zbog vanrednog stanja i zatvaranja granica sve odloženo za skoro pet meseci, odnosno do 15. avgusta – rekao je Vesić.

Vesić je izrazio zadovoljstvo radovima na rekonstrukciji Savskog trga rekavši da će to biti najveći pešački trg u Beogradu površine 12 hiljada metara kvadratnih, dok će saobraćajnice zauzimati devet hiljada metara kvadratnih.

– Na novom trgu biće 250 novih stabala od čega je 60 već sada zasađeno – poručio je Vesić i rekao da je ponosan jer je to treći gradski trg koji se rekonstruiše za vreme njegovog mandata u Gradskoj upravi. Slavija, Trg Republike i sada Savski trg su postali mesta na koje ljudi žele da dolaze, a dovoljno je setiti se na šta su ličile Slavija i prostor ispred stare Železničke stanice, pa da vidite kako se Beograd menja, napreduje i razvija se – poručio je Vesić.