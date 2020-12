VESIĆ: Grad za to da ugostiteljski objekti rade vikendom

Grad Beograd podržava predlog Privredne komore Srbije da se nađe način da vikendom rade maloprodajni objekti, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dodaje da se grad zalaže da vikendom rade i ugostiteljski objekti, kao i sva industrija koja zavisi od maloprodaje i koja se nalazi u teškom stanju, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Vesić je rekao da će Grad apelovati na članove Kriznog štaba da se nađe način za duže radno vreme maloprodajnih i ugostiteljskih objekata vikendom, makar kao i radnog dana. "Imamo razumevanja za očuvanje javnog zdravlja, ali moramo, kao i uvek, da nađemo meru između očuvanja zdravlja građana i rada privrede. Ako privreda ne bude radila neće biti novca ni za čuvanje javnog zdravlja", rekao je Vesić za Studio B, prenosi Beoinfo.

Vesić je dodao da se vidi svetlo na kraju tunela, da ćemo, kako on kaže, veoma brzo imati vakcine i vratićemo se normalnom životu, zbog čega je važno da u predstojećim mesecima očuvamo privrednu aktivnost jednako kao i zdravlje ljudi.

"Republika Srbija je do sada više od šest milijardi evra dala privrednicima i građanima kako bi lakše preživeli sve posledice epidemije. Zato će stav Beograda za predstojeću sednicu Kriznog štaba biti podrška Privrednoj komori da se omogući rad vikendom, makar do 17 sati koliko je i radnim danima i to ne samo maloprodajnim objektima već i ugostiteljima", kazao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je iskoristio i ovu priliku da apeluje na građane da slavu Sveti Nikola provedu u krugu porodice.

Situacija u vezi sa kovidom u glavnom gradu bolja je nego ranije, ocenio je Vesić, i za danas najavio sastanak sa predstavnicima Crvenog krsta kako bi se dodatno pomoglo ljudima koji čekaju ispred kovid ambulanti. Ideja je da se u šatorima postave dodatne grejalice, angažuju ljudi da besplatno poslužuju kafu i čaj, obezbedi ćebad i slično, a sve u cilju da se olakša čekanje na preglede, kazao je Vesić.