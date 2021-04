NEDELJA TURSKOG DOKUMENTARNOG FILMA NA OLINE PLATFORMI: U Beogradu, Zagrebu i Berlinu od 19.04. do 23.04.2001.

Prikazani će biti dokumentarni filmovi

Nedelja turskog dokumentarnog filma „Turkish DocuWeek “, pod sloganom „Keep it Real, Keep it Creative“, u zajedničkoj organizaciji Instituta Yunus Emre u Beogradu, Berlinu i Zagrebu, održaće se ove godine prvi put između 19. i 23. aprila 2021, na onlajn platformi eventive.org.

Tokom pet dana, koliko traje ovaj događaj, biće prikazani dokumentarni filmovi koji na kreativni način opisuju stvarne životne probleme i situacije, a koji su nagrađivani i prikazivani na velikim festivalima poput Istanbulskog filmskog festivala, Istanbulskih dana dokumentarnog filma, Švajcarskog međunarodnog filmskog festivala, Akbank festivala kratkog filma, Međunarodnog filmskog festivala „Preko granica“, Filmskog festivala u Lokarnu, Međunarodnog filmskog festivala Hof.

Gledaoci će imati prilike da pogledaju ukupno 13 dokumentaraca, od čega deset turskih i tri međunarodna. Ljubitelji filmova na Balkanu, u Evropi i Turskoj će moći dnevno da pogledaju po dva filma, prema lokalnom vremenu i terminima, dok će tri ostvarenja rađena u kooperaciji sa Institutom Yunus Emre, biti na repertoaru svih dana trajanja festivala, u kategoriji pod nazivom „Posebne projekcije Instituta Junus Emre“. Dokumentarni filmovi biće dostupni sa prevodom na engleski jezik.

Festival počinje pričom o legendarnom turskom kompozitoru elektronske muzike Ilhanu Mimaroğlu i njegovoj supruzi Güngör, koji su u SAD emigrirali početkom 60-ih, i tamo ostavili neizbrisiv trag, dok će ga zatvoriti film o životu i delu fotografa Ara Gülera "Oči Istanbula" (İstanbul’un gözü) u režiji Binnur Karaevli i Fatiha Kajmaka.

Pored ta dva velika ostvarenja među filmovima se nalazi i srpsko ostvarenje Anplagd reditelja Mladena Kovačevića, ali i “Duh voljenog“ (Maşuk’un nefesi) reditelja Murata Paja (Murat Pay), „Hermana“ Envera Ardžaka (Enver Arcak), „Saz“ Stefana Talnaua (Stephan Talneau), „Savršena crna“ Toma Frohliha (Tom Fröhlich), “Dani ludila” Damiana Nenadića, “Kraljica Lir” (Kraliçe Lear) Pelin Esmer, „Hotel za beskućnike“ (Kimsesizler oteli) Ridvana Karamana (Rıdvan Karaman)

Uz redovne projekcije, svi zainteresovani će imati prilike da pogledaju i tri specijalne projekcije Instituta Yunus Emre: “Azez: Ime nade” Mehmeta Jilmaza (Mehmet Yılmaz), "Edzard Rojter – Rode se vraćaju" (Edzard Reuter – Leylek Bacaklı) u produkciji Murata Tosuna i režiji Dirka Šafera (Murat Tosun, Dirk Schafer), kao “Praistorijska priča o Anadoliji” autora Enisa Rize Sakizlija (Enis Rıza Sakızlı).

Idući u korak sa svetskom digitalizacijom tokom perioda pandemije korona virusa, svim virtuelnim posetiocima Nedelje turskog dokumentarnog filma, nudimo i bogati vanfilmski program- intervjue i onlajn razgovore sa rediteljima i producentima, na tri različite teme u tri različita dana, kao i podkastove, koji će moći da se prate na platformama Spotifie, Apple Podcast, Google Podcast i Amazon Podcast.

Ne zaboravite da pogledate raspored prikazivanja dokumentarnih filmova na turkishdocuveek.eventive.org i besplatno rezervišetesvoje mesto.

Autor: S.P.