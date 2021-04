VOZAČI, OBRATITE PAŽNJU! Ovo je spisak novih kamera u Beogradu! Snimaće sve - od crvenog svetla do žute trake!

Vozači po beogradskim ulicama, ubuduće će morati još više da paze, pošto su postavljene nove kamere koje će snimati svakog ko pravi saobraćajne prekršaje.

Ovo je spisak svih novoinstaliranih kamera na beogradskim ulicama.

CRVENO SVETLO:

1. Gavrila Principa / 2. Ugao Francuske i Gospodar Jovanove / 3. Hotel “Hajat” / 4. Milutina Milankovića i Tošin bunar / 5. Cvijićeva i Bulevar despota Stefana / 6. Požeška 52 / 7. Takovska i Dalmatinska / 8. Zdravka Čelara i Preradovićeva / 9. Marijane Gregoran i Stevana Dukića / 10. Vojvode Micka Krstića i Patrisa Lumumbe / 11. Kneza Višeslava i Osogovska / 12. Ace Joksimovića (kod škole) / 13. Kneževačka, Bože Jankovića i Prvoboraca / 14. Surčin, centar

BRZINA:

1. Most na Adi / 2. Brankov most / 3. Pančevački most / 4. Pančevački put (razdvajanje starog i novog puta) / 5. Gazela / 6. Zrenjaninski put 96 i 98 / 7. Buvljak, proširenje / 8. SIV 1, proširenje / 9. Omladinskih brigada i Jurija Gagarina, proširenje / 10. “Hajat”, proširenje / 11. Surčinski put / 12. Jakovački Kormadin / 13. Borska i Baštovanska / 14. Obrenovački put, posle skretanja za Železnik / 15. Ibarska magistrala - Rušanj / 16. Ibarska magistrala - groblje Orlovača / 17. Ibarska magistrala - Vreoci

ŽUTA TRAKA:

SIV 1, proširenje