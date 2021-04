BEOGRAD JE ŠAMPION PO VAKCINACIJI! Vesić za Pink: Do kraja godine biće 600 komunalnih milicionera, evo kada će se razgovarati o POTPUNOM OTVARANJU KAFIĆA (VIDEO)

Cilj Beograda je da do kraja godine ima oko 600 pripadnika komunalne milicije i da ova služba bude dobro opremljena kako bi brže reagovala na prijave građana i uspostavljala komunalni red, izjavio je Vesić za Pink.

U Beogradu zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisano 530.507 građanki i građana što iznosi 37.7 odsto punoletnog stanovništva. Revakcinisano je 356.768 građanki i građana što iznosi 25.4 odsto punoletnog stanovništva.

Ove podatke izneo je jutros zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Kako kaže, vakcinacija je direktno povezana sa ublažavanjem mera i što bude više vakcinisanih, brže će se ići ka normalizaciji.

- Beograd je šampion u vakcinaciji u Srbiji i jako je važno da nastavi ovim putem – kaže Vesić. Zahvalio je Kriznom štabu koji je na sednici u petak dozvolio otvaranje tržnih centara pod posebnim merama koje moraju da se poštuju.

Ističe da epidemija nije završena, te moramo da nastavimo da čuvamo i svoje, i tuđe zdravlje.

- U tržnim centrima će raditi svi objekti sem kafića i restorana, epidemiološke mere unutar objekata se moraju poštovati, a radno vreme je produženo do 22 sata. Produženjem radnom vremena nadamo se i smanjenju gužvi, jer ljudi imaju više vremena da završe obaveze u tržnim centrima – kaže Vesić.

Na posebno važnom zadatku biće korona redari. Dakle, to su osobe angažovane mimo obezbeđenja, koje treba da prate (kontrolišu) dešavanje u samom objektu i ispred njega. Kovid redari će, kako kaže zamenik gradonačelnika, raditi u nadležnosti vlasnika tržnih centara.

Vesić kaže da je na poslednjoj sednici Kriznog štaba za boru protiv korone medicinski deo preneo da bi tokom ove nedelje moglo da se razgovara o otvaranju zatvorenih delova ugostiteljskih objekata, kada se vidi koliko je novozaraženih i kakav je stepen vakcinacije.

- Evo vidi se svetlo na kraju tunela, na kraju krajeva ugostitelji u Beogradu makar sada u baštama rade, radiće relativno brzo potpuno i u objektima. Ne rade ni u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji, Nemačkoj. Molim ih za razumevanje jer situacija nije uobičajena, u epidemiji smo - rekao je Vesić.

Do kraja godine u Beogradu 600 komunalnih milicajaca

Vesić je rekao da je cilj Beograda je da do kraja godine ima oko 600 pripadnika komunalne milicije i da ova služba bude dobro opremljena kako bi brže reagovala na prijave građana i uspostavljala komunalni red. On je kazao da sada komunalna milicija ima oko 320 pripadnika a do kraja nedelje obuku završava još 92 kandidata.

- U toku je konkurs za prijem još 50 komunalnih milicionara, a do kraja godine biće još jedan konkurs. Naš cilj je da imamo 600 pripadnika komunalne milicije - rekao je Vesić.

Sa ovim brojem komunalna milicija će moći da bude prisutna u čitavom Beogradu, i u prigradskim naseljima, biće ih više na terenu i brže će reagovati na prijave građana, rekao je Vesić.

Komunalna milicija dobiće i čamac za kontrolu sa reke, kao i nove uniforme u skladu sa zakonom.

- Imaće najbolju opremu i vozila. Oni rade težak posao koji je važan za sve građane, i moraju da budu opremljeni - istakao je Vesić i dodao da se komunalna milicija obučava u saradnji sa MUP-om Srbije.