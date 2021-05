BEZ ZAKAZIVANJA: Autobus za vakcinaciju u nedelju na parkingu tržnog centra u Rakovici!

Na parkingu tržnog centra u ulici Patrijarha Dimitrija 14 u Rakovici u nedelju će biti postavljen autobus gde će građani bez zakazivanja moći da se vakcinišu.

Autobus će biti postavljen u periodu od 10 do 17 časova, a posetioci će moći da prime vakcinu kineskog proizvođača „Sinofarm“, navodi se u saopštenju ove gradske opštine.

Osim ove lokacije, u Rakovici je moguća vakcinacija bez zakazivanja svakog dana od 8 do 20 časova u domu zdravlja na Labudovom brdu (Oplenačka 40) i od ponedeljka do subote od 9 do 20 časova u domu zdravlja u Resniku (Edvarda Griga 18).

Opština Rakovica poziva sve građane koji se do sada nisu vakcinisali da iskoriste priliku da se vakcinišu bez zakazivanja i pomognu da svi zajedno pobedimo virus kovid 19.