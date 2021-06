Vesić: Beograd se vraća normalnom životu!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izrazio je zadovoljstvo što je Krizni štab danas prihvatio sve zahteve koji su stigli iz prestonice i naglasio da se Beograd posle više od godinu dana vraća normalnom životu.

Vesić je kazao da će, kada Vlada bude usvojila uredbu na osnovu današnjih odluka Kriznog štaba, ugostiteljski objekti na teritoriji grada koji se nalaze u stambenim zgradama moći da rade do jedan sat posle ponoći, dok će objekti koji nisu u stambenim zgradama imati neograničeno radno vreme na raspolaganju, kao što je bilo i pre pandemije.

"Dozvoljeno je emitovanje muzike u svim ugostiteljskim objektima bez obzira da li su u stambenim zgradama, do jedan sat posle ponoći. Dozvoljeno je organizovanje nastave u prirodi, što će biti značajno, primera radi, za Centar dečijih letovališta Beograda, koji nije radio u prethodnih 15 meseci", kazao je Vesić.

Dodaje da su takođe dozvoljeni rekreativna nastava, kao i ekskurzije i organizacija maturskih večeri, što važi i za svadbe, naravno uz poštovanje svih mera i preporuka koje je Gradski zavod za javno zdravlje preporučio još pre tri meseca.

"Dozvoljene su sve javne manifestacije na otvorenom, na kojima je prisutno do 500 ljudi", rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, organizatori festivala će morati da traže posebno odobrenje Kriznog štaba i za svaki će posebno biti donete odluke o merama.

"Svaki festival će, dakle, biti organizovan pod posebnim uslovima, naravno ukoliko Krizni štab odobri", kaže Vesić i podseća da je produženo radno vreme trgovinskih objekata, ali i da je dozvoljeno i održavanje sportskih manifestacija uz prisustvo publike i to do 30 odsto kapaciteta u zatvorenim objektima, a do 50 na otvorenim.

"Svi predlozi grada su manje-više usvojeni, a sve odluke su donete konsenzusom. Razgovarali smo i o tome šta bi moglo da se uradi da se dodatno pospeši proces vakcinacije", rekao je Vesić.

Apelovao je na sve vlasnike ugostiteljskih i trgovinskih objekata da poštuju sve epidemiološke mere, kako ne bismo ponovo, naveo je, došli u situaciju da se suočimo sa novim ograničenjima.

"Kovid nije pobeđen, virus je i dalje prisutan, čekaju nas jesen i zima i ne smemo da dozvolimo novi rast broja zaraženih", ističe zamenik gradonačelnika.

Vesić naglašava da je poštovanje mera koje je predložio Gradski zavod za javno zdravlje u interesu svih.

Podseća da je u Beogradu više od 50 odsto vakcinisanih i dodaje da je, kada je u pitanju populacija od 65 do 74 godine, vakcinisano više od 81 odsto stanovništva.

"Ukoliko tome dodamo broj onih koji su preležali koronu, kao i one koji iz nekog razloga ne smeju da prime vakcinu, onda je jasno da je ta starosna kategorija stanovništva skoro kompletno vakcinisana. Beograđanke i Beograđani su zaslužili da se vrate normalnom životu i ostalo je samo da budemo oprezni", poručio je Vesić.

On je podseti da će svi osnovci od prvog do četvrtog razreda, dobiti besplatan tablet-računar.

"Prvog septembra će svaki od 67.592 osnovca do četvrtog razreda imati tablet, koji će zadužiti njihovi roditelji, a istovremeno ćemo kupiti i digitalne udžbenike za svako dete, koji će sa tabletom činiti poklon svoj deci od Grada Beorgada", kazao je i dodao da će se Grad truditi da u narednim godinama "pokriju" i druge razrede, odnosno uzraste.

Pored toga, Grad Beograd će kupiti 6.500 lap-top računara za sve nastavnike i učitelje, koji rade sa tom decom, kaže Vesić i dodaje da će svi nastavnici imati nove lap-topove, a sve učionice na teritoriji grada će do 1. septembra biti "pokrivene" besplatnim internetom.