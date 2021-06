Zahvalan sam Instagram stranici @moj_beo_grad koja je objavila neverovatnu bahatost u ulici Todora Dukina kod hale Šumice, napisao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić na svom fejsbuk profilu.

- Odmah sam reagovao, komunalna milicija je kaznila ovog našeg sugrađanina koji misli da sam može da zabranjuje parking na ulici, a JKP Beograd put je odmah prefarbao žutu traku kojoj tu nije mesto - napisao je Vesić.

On se zahvalio na informaciji, i dodao da on tako razume svoj posao, kako kaže, da odmah reaguje na probleme i reši one koje može.

- Dok sam ja u upravi grada Beograda u našem gradu znaće se red. Beograd pobeđuje! - istakao je Vesić.

