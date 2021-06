SNIMCI SA PAKLENE ŽURKE NA ADI OSVANULI NA MREŽAMA: Separe od 90.000 sa 3 flaše votke deci zakupljivali roditelji?! (VIDEO)

Informacija da je posle noćašnje žurke na Adi Ciganliji 16 maloletnika završilo na VMA u nesvesnom stanju, uzburkala je javnost i otvorila mnoge teme posebno ako se zna podatak da je na žurci bilo više 1.000 mladih uzrasta od 16 do 20 godina.

Navodno su privedeni menadžer i konobari kluba u kom je žurka održana. U prvi mah se sumnjalo da je reč o nekakvom organizovanom trovanju i da je mladima nešto sipano u piće jer su svi imali veoma slične simptome.

Nešto kasnije je međutim utvđeno da su naprosto otrovali alkoholom jer je prema prvim informacijama karta za "upad" na žurku koštala 10 evra uz neograničeno piće.

Telegrafu je jedan od organizatora proslave mature rekao da su roditelji unajmljivali separe za decu sa po tri flaše votke koji je koštao 90.000 dinara.

- Otac me je zvao i tražio da unajmi separe za svoju ćerku objašnjavajući mi da želi da uživa na drugom ili trećem danu proslave mature, ne znam ni sam. Znao je da uz separe ide alkohol i to mu nije bio problem - objasnio nam je sagovornik insistirajući na anonimnosti.

U razgovor se ubacila i gošća lokala koja je istakla da je majka. Iznela je svoje mišljenje da se ništa strašno nije desilo.

- Ta deca su godinu i po dana bila zatvorena u kućama. Mesecima nisu mogla da se druže u školi jer su učili od kuće. Konačno su se videli i prestali da se boje da korona može da ubije njih ili nekog njihovog bližnjeg. Za njihove mlade živote to je predug period. Opustili su se jer odavno to nisu mogli - kazala je za Telegraf Beograđanka koja je želela da ostane anonimna.

Napomenula je da je u sredu bilo veoma vruće i da je deci verovatno bilo potrebno veoma malo alkohola kako bi se napili. Uostalom oni su mogli da se napiju i pre nego što su ušli u lokal. Moglo je da se desi da su i sami uneli piće i da niko od odraslih u lokalu to ne zna - rekla je žena.

Sinoćni snimci sa Ade jutros su se pojavili i na mrežama

Međutim, sa tim mišljenjem se nije složio njen muž, koji je kazao da su konobari ti koji su odgovorni jer nikako nisu smeli da služe piće maloletnim osobama.

E narode Nući objavio kako je noćas bilo na Adi pic.twitter.com/krC9RsDBSc — Pluton (@Pluton45873221) 24. јун 2021.

Članom 24. Zakona o Zaštiti potrošača propisana je zabrana prodaje, usluživanja i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, licima mlađim od 18 godina života.

- Članom 160. Zakona propisana kazna za pravno lice koje prodaje, uslužuje i poklanja alkoholna pića, uključujući i pivo licima mlađim od 18 godina života iznosi od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu kazna je u rasponu od 50.000,00 do 150.000,00, a za preduzetnika od 50.000,00 do 500.000,00 dinara - izjavili su ranije za Telegraf.rs iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Kako izgleda lokal dan kasnije

Lokal u kome je bilo na stotine tinejdžera neometano radi od ranog jutra kao da 16 maloletnika nije završilo u bolnici. U jednom delu stoji šank sa točilicom za pivo, koji je ostao od sinoć. Prijatelj vlasnika lokala nam je objasnio da je on tu postavljen zbog drugih gostiju koji su bili odvojeni od tinejdžera.

Muškarci sa metlama u rukama skupljali su velike količine đubreta koje je ostalo za omladinom nakon haotične večeri. Neki od stolova su oštećeni, a na jastucima koji su postavljeni za sedenje vide se otisci stopala. Omladina se pela po stolovima u žaru proslave.

Ljudi koji su došli na Adu u lokalu piju piće kao da se, samo nekoliko sati ranije, ništa nije desilo.

