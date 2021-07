Vesić: Nulta tolerancija za huligane

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je jutros obišao radove na obnavljanju dečjeg igrališta u naselju Braće Jerković, koje se posle nekoliko godina ponovo uređuje, jer se nedavno našlo na meti vandala.

Dečje igralište u tom naselju, obnovljeno i uređeno pre tri godine, tokom noći krajem prošlog meseca zapalile su nepoznate osobe.

"Pokušavam da sprovedem nultu toleranciju za huliganstvo, što znači da kada oni nešto unište, to mora odmah da se popravi, a da oni za to odgovaraju. Nisam želeo da igralište ostane uništeno, jer bi to bila njihova pobeda, a mislim da huligani ne treba da pobeduju", rekao je Vesić, a saopštila Gradska uprava.

Zato je odmah naložio "Zelenilu – Beograd" da počne sa obnovom kako bi deca ponovo mogla da se igraju.

"To će nas koštati 1,2 miliona dinara, odnosno 10.000 evra ćemo morati da potrošimo za nešto što je neko uništio, umesto da je taj novac utrošen na obnavljanje još jednog dečjeg igrališta", rekao je Vesić.

On je dodao i da se "neće smiriti" dok policija ne nađe one koji su uništili igralište, bilo da su punoletni ili maloletni, kako bi taj novac platili ili oni ili njihove porodice.

"Tako ne možete da se ponašate", upozorio je Vesić.