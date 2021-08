VESIĆ ZA PINK: Nastavljamo politiku kojom dajemo prednost biciklističkom i pešačkom saobraćaju!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je gostujući na TV Pink da je Grad Beograd doneo odluku da odvoji 10 miliona dinara, kako bi se 2.000 građana prijavilo za subvencije za kupovinu bicikala.

– Tender raspisujemo sutra, u ponedeljak, imamo rok od 15 dana za izbor nevladine organizacije koja će biti naš partner, jer subvencije ne mogu da idu direktno iz budžeta. Potom će za 20 dana biti raspisan konkurs na koji će grđani moći da se jave i dobiju subvenciju. Uslov je da je bicikl proizveden u Srbiji, da ima sertifikat Privredne komore Srbije da je domaća proizvodnja. Naši bicikli koštaju između 20 i 30 hiljada dinara i to znači da ćemo subvencionisati petini ili šestinu vrednosti jednog dvotočkaša – istakao je Vesić.

Prema njegovim rečima, ovo je nastavak politike prema kojoj dajemo prednost biciklističkom i pešačkom saobraćaju.

– U gradu smo uradili preko 30.000 metara kvadratnih pešačkih zona i oko 30 kilometara biciklističkih staza. Plan je da u narednih pet godina uradimo skoro 100 kilometara biciklističkih staza. Predložili smo da se uvede pojam biciklističko-pešačke ulice, kako bi prednost imali pešaci i biciklisti. Tražili smo i izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja da se dozvoli korišćenje žutih traka biciklistima i motociklistima van špica – istakao je Vesić.

Kako je rekao, u okviru „Parking servisa” imamo skoro 5.000 bicikala koji se nalaze u našim garažama, najviše na Adi Ciganliji, zatim kod SC „Milan Gale Muškatirović”, u pešačkoj zoni Obilićev venac i Zeleni venac.

– Građani kada se parkiraju i plate parking imaju pravo na besplatno korišćenje četiri bicikla, dva za odrasle, dva za decu. Tako stimulišemo korišćenje bicikala. Ove godine ćemo početi i postavljanje javnih bicikala, 150 stanica sa po deset bicikala na svakoj. Građani će na svakoj moći da uzmu bicikl i da ga vrate na nekoj drugoj – istakao je Vesić.

Vesić je rekao da je Grad Beograd promenio odluku kojom je omogućeno građanima da, kada sami rade liftove i fasade, plaćaju na deset umesto dosadašnje tri godine.

– To će omogućiti da ljudi imaju niže rate i uđu u proces zamene liftova. Osim toga, u oktobru ćemo izdvojiti 100 miliona dinara kako bi učestvovali sa deset odsto u zameni liftova. To znači da stambene zajednice koje se budu prijavile za naš konkurs, koji će biti raspisan u oktobru, mogu da konkurišu i od Grada će moći da dobiju deset odsto, a ostatak će plaćati na deset godina. Sve će se naplaćivati preko „Info stana”. To omogućava da građani uz pomoć Grada lakše uđu u proces zamene liftova. Sličan projekat spremamo i za fasade. U Beogradu smo do sada uradili više od 560 fasada, koje su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. Narednih dana ćemo predstaviti projekat uređenja oko stotinu fasada. Sada pripremamo poziv stambenim zajednicama, za zgrade koje nisu pod zaštitom, gde će Grad odvojiti 200 miliona dinara, davati dvadeset odsto i omogućiti građanima da plate razliku na deset godina. Pozivam stambene zajednice da se pripreme, učestvuju u pozivima Grada Beograda – naveo je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je rekao da glasanje za izgled metroa traje do 15. septembra i da za sada vodi predlog broj 3 „sloboda”.

– Do sada je glasalo oko 20.000 građanki i građana, a ovaj predlog ima nešto više od 38 odsto glasova, iza njega je predlog „sigurnost” koji ima 36 odsto glasova. Sve se priprema da početkom novembra počnemo sa izgradnjom metroa. Počinjemo sa izgradnjom depoa na Makiškom polju, prva linija duga je 21 kilometar, ima 21 stanicu, počinje na Makiškom polju, a završava na Mirijevu. Druga linija počinje na Železničkoj stanici Zemun i takođe ide do Mirijeva. Da bismo dobili metro potrebna je bila politička volja, i podrška države. Želim da zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću koji je stao iza projekta beogradskog metroa. Država je obezbedila 4,6 milijardi evra, budžet Grada je najveći u istoriji 1,2 milijarde i jasno je da bez podrške predsednika i Vlade Srbije ovaj projekat ne bismo mogli da ostvarimo – rekao je Vesić i pozvao građane da učestvuju u glasanju za izgled metroa.

Kada je reč o tabletima za beogradske osnovce Vesić je rekao da će 67.592 dece dobiti tablete.

– Mislim da je primereno i dobro da beogradska deca imaju tablete. To nemaju deca u Rimu, Parizu, Londonu. Verujem u takav Beograd i dok sam deo tima koji vodi Beograd trudiću se da beogradska deca imaju najbolje. Od 15. avgusta roditelji dece od trećeg do šestog razreda dobiće poziv od škole i moći će da preuzmu tablete ili u školama ili u opštinama, tu će potisati revers i dobiće tablete teške oko 300 grama. Oni će imati 32 gigabajta memorije, svaki će imati karticu Telekoma sa besplatnim internetom, oni su osigurani i posle tri godine postaju vlasništvo roditelja. Svi će uz tablet dobiti i kod za digitalne udžbenike. Za decu prvi i drugi razred Grad Beograd je doneo odluku da kupi četiri osnovna udžbenika, srpski, matematiku, svet oko nas i strani jezik. Vrenost tih udžbenika je oko 6.000 dinara, a mi ćemo 15. avgusta raspisati konkurs preko Fondacije za mlade talente i svi roditelji će se, uz potvrdu iz škole u koju je dete upisano u prvi ili drugi razred, prijavljivati i u roku od nekoliko dana biće im uplaćen novac. To znači da će svaki roditelj dobiti oko 50 evra za knjige, tako im pomažemo da lakše kupe udžbenike za svoju decu – zaključio je Vesić.