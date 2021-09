SINDIKATI KOMUNALACA SE ZAHVALILI VESIĆU NA SVEMU ŠTO RADI ZA RADNIKE I GRAD BEOGRAD: Izuzetno je zaslužan!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić čestitao je na svečanosti upriličenoj ispred Starog dvora, Dan komunalne delatnosti zaposlenima u komunalnom sistemu grada Beograda.

Vesić je rekao da mu je današnji dan posebno značajan i drag, jer posao koji radnici komunalnog sistema obavljaju svakodnevno omogućava normalno funkcionisanje grada.

– Ljudi ne primećuju dovoljno sve ono što rade zaposleni u našem komunalnom sistemu. Uglavnom primete slučajeve kada komunalne ekipe slučajno negde zakasne, jer tek tada postanu svesni važnosti posla koji obavljaju. U Beogradu 20.000 ljudi radi u komunalnom sistemu i oni brinu da naš grad živi, da ljudi imaju vodu, da imaju prevoz, da se odnosi smeće, da imamo grejanje, da su parkovi uredni, da imamo javnu rasvetu, da brinemo o napuštenim životinjama, da se odnose nepropisno parkirani automobili, odnosno da imamo sve što je potrebno za život u velikom gradu – rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, ovaj dan je prilika da kažemo "hvala" radnicima komunalnog sistema.

– Hvala za posao čiji se rezultati ne vide uvek, za posao za koji nećete dobiti nagrade i priznanja, ali bez kojeg ovaj grad ne može da živi. Zbog toga je Grad Beograd prihvatio inicijativu da se ustanovi Dan komunalnih delatnosti. Ovaj dan je prilika da podsetimo sugrađane na činjenicu koliko ljudi radi u našem komunalnom sistemu. Želimo da znate da cenimo i poštujemo vaš rad bez kojeg grad ne bi mogao da funkcioniše. Grad Beograd se trudi da adekvatno i u skladu sa zakonom vrednuje posao koji obavljaju radnici komunalnog sistema, Grad već skoro četiri godine isplaćuje solidarnu pomoć i mučno mi je kada me pitaju zbog čega to radimo. Razlog je jednostavan - zato što radnici komunalnog sistema to zaslužuju. Nije to nikakva pomoć, već zarađeni novac. Srećan sam jer grad sada dobro finansijski stoji i što to sebi možemo da priuštimo – dodao je Vesić.

On je naglasio da stabilnost gradskih finansija omogućava kupovinu novih mašina za komunalna preduzeća i istakao da svako ko radi u tim preduzećima zna koliko je mehanizacija obnovljena i koliko su poboljšani uslovi rada.

– Da li je dovoljno dobro - nije, da li je potrebno nabavljati još opreme - svakako i to ćemo uraditi, da li su plate dovoljno velike - nikada. Plate će biti povećavane ukoliko grad bude finansijski jak i stabilan. Zato je neophodno da podržimo sve ono što se dešava u našem gradu tokom poslednjih osam godina jer Beograd nezaustavljivo napreduje. Grad Beograd će uvek stajati iza svojih radnika komunalnog sistema. Sa predstavnicima radnika komunalnog sistema nikada ne pregovaramo, jer smo uvek na istoj strani i gradska kasa je zajednička kao što je grad je naša zajednička kuća. Trudimo se da što bolje uredimo grad, ali i da ljudima koji rade u gradskom komunalnom sistemu bude što bolje – rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je istakao da je posebno srećan zbog defilea radnika komunalnog sistema gradskim ulicama.

– Dobio sam mnogo poruka od ljudi koji do danas, kada su imali prilike da vide, nisu ni znali kakvom sve mehanizacijom Beograd raspolaže. To ćemo raditi i ubuduće jer bi trebalo da pokažemo kakva „vojska“ ljudi održava Beograd. Zaposleni u komunalnom sistemu nemaju ni subotu, ni nedelju ni praznike, jer njihov posao mora da se radi svakog dana – poručio je Vesić i još jednom svim zaposlenima u komunalnom sistemu čestitao Dan komunalne delatnosti.

Predsednik Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti Aleksandar Radojević je u ime sindikalnih organizacija koje predstavlja, svih komunalnih preduzeća, ali i svih korisnika usluga komunalnih preduzeća, rekao „hvala“ Goranu Vesiću na energiji koju ulaže kako bi na svaki način podržao radnike komunalnog sistema.

– Od podnošenja inicijative da se ovaj dan proglasi Danom komunalne delatnosti prošlo je nešto više od četiri godine, ali smo imali Gorana Vesića, koji je u roku od tri dana odgovorio na naš dopis i ideju. On je to predstavio na Skupštini grada i izuzetno je zaslužan za budućnost obeležavanja ovog dana. Mislim da bi i ostale lokalne samouprave trebalo da nam se pridruže u obeležavanju ovog dana – rekao je Radojević.

Događaju su prisustvovali sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš, sekretarka za energetiku Nina Jandrić, kao i direktori gradskih komunalnih preduzeća.