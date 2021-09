Večeras suzbijanje komaraca u Beogradu: Tretman sa zemlje na nekoliko lokacija

Akcija suzbijanja komaraca obavljaće se od 18 sati do ponoći.

Sektor ekologije i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" večeras će sprovoditi akcije suzbijanja odraslih jedinki komaraca uređajima sa zemlje na javnim površinama teritorije Beograda.

Akcija suzbijanja komaraca, ukoliko vremenske prilike dozvole, obavljaće se od 18 sati do ponoći, a obuhvatiće lokacije nasip Jakovo-Progar, Bojčinska šuma, nasip Progar do crkve, nasip Jakovo-Ostružnički most, nasip Blok 45-Ostružnički most.

Suzbijanje komaraca vršiće se i na lokacijama Surčinsko polje, Busije 1, Busije 2, Ugrinovci 1, Ugrinovci 2, Dobanovci 1, Dobanovci 2, Bečmen, Petrovčić, Jakovo i Boljevci, navodi se u saopštenju "Gradske čistoće".

To preduzeće apeluje na sugrađane da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a pčelarima da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija na lokacijama gde se obavlja suzbijanje komaraca.

Navodi se da je preparat koji se koristi za suzbijanje komaraca registrovan od strane Ministarstava za zaštitu životne sredine i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda. Ističe se da je bezbedan po zdravlje ljudi i životinja i da sugrađani ne treba da strahuju već da se, ukoliko im smeta miris preparata, udalje od mesta gde se tretman sprovodi i da zatvore prozore.

Žitelji Beograda svakog radnog dana od sedam do 15 sati mogu da prijave lokacije na kojima primete povećano prisustvo komaraca pozivom na besplatni broj telefona 0800 000 807 ili putem elektronske pošte na adresu ekologija@gradskacistoca.rs.

