DELOVI BEOGRADA I SUTRA ZATVORENI! Linije javnog prevoza menjaju trasu - šta se zatvara? (DETALJNA LISTA)

Doći će i do izmena u režimu pojedinih autobuskih i trolejbuskih linija.

Ukoliko građani ovog vikenda odluče da dođu u centar grada i prošetaju nekim od glavnih gradskih štrafta, moraju biti upoznati sa tim da će mnoge linije javnog gradskog prevoza biti izmenjene, a neke od ključnih ulica čak i zatvorene.

Razlog tome je što se danas organizuje Parada ponosa, a osim ovog događaja, za vikend su zakazana i druga dešavanja koja će napraviti rusvaj u centru grada.

"Ušće 2021"

Zbog manifestacije "Ušće 2021", zatvaraju se ulica "Ušće" i Bulevar Nikole Tesle do Ulice trešnjinog cveta u ponoć između subote i nedelje do ponedeljka ujutru. Vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se u oba smera kretati Bulevarom Mihajla Pupina. Linije 27E i 35 će po izlasku s mosta ići levo, u Milentija Popovića do terminusa "Novi Beograd", dok će linija 60L voziti kroz Vladimira Popovića, Zemunskim putem i Brodarskom, a u povratku voziće redovnom trasom.

"Pešačka nedelja"

Linije javnog prevoza promeniće trase u nedelju, 19. septembra, od sedam do 18 časova zbog manifestacije "Pešačka nedelja" koja će se odvijati od Slavije do Trga Republike ulicama Kralja Milana, Terazijama i Kolarčevom.

U tom periodu trolejbuska linija broj 29 se privremeno skraćuje do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L, dok će vozila na linijama 24, 26, 37 i 44, kao i minibus linija E2 saobraćati delimično izmenjenom trasom: Francuska, Trg Republike, Makedonska, Dečanska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije broj 31 će saobraćati delimično izmenjenom trasom Studentski trg, Vasina, Trg Republike, Makedonska, Dečanska, Bulevar kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom.

Autobusi sa linije 27, u smeru ka Trgu Republike, saobraćaće delimično izmenjenom trasom: Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Makedonska, Trg republike do terminusa.

Minibus linija broj E9 će u oba smera umesto preko Terazija saobraćati od Trga Slavija ulicama Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra, Trg Nikole Pašića, Dečanska, Makedonska, Trg republike i dalje redovno, dok vozila sa linije 22A uopšte neće saobraćati 19. septembra.

Prvenstvo Srbije u triatlonu

Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu na poludistanci – 11TRI G-DRIVE održaće se sutra na Adi Ciganliji. Takmičenje se realizuje u organizaciji Triatlon saveza Beograda i Triatlon kluba "11TRI", a pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, Sekretarijata za sport i omladinu i Srpske triatlon unije. Zbog takmičenja će doći i do izmena u saobraćaju.

Ulaz na Adu Ciganliju biće zatvoren od 6.30 do 14 časova. Saobraćaj će biti obustavljen od 6.30 do 12 sati od Radničke ulice do Ulice Bore Stankovića, u oba smera. Neće biti moguće kretanje vozilima Radničkom ulicom od Savske magistrale do skretanja na Most na Adi, u oba smera. Zatim, preko Mosta na Adi sa prilaznim saobraćajnicama od Radničke ulice do Ulice omladinskih brigada, jedan smer. Zatvoren je i pravac Novi Beograd – Čukarica, pešačko-biciklistička staza od Ade Ciganlije do Tržnog centra "Galerija", kao i pešačko-biciklistička staza na Novom mostu od Ulice Jurija Gagarina do Radničke ulice.

Izmene saobraćaja BG voza

U okviru izvođenja radova na rekonstrukciji, modernizaciji i izgradnji dvokolosečne pruge Beograd centar - Stara Pazova, planirano je zatvaranje levog koloseka između stanica Zemun Polje - Batajnica u nedelju, 19. septembra, od 18 do 22 časa.

Vozovi iz sistema BG voza neće saobraćati na delu relacije Zemun - Batajnica - Zemun. U ovom periodu vozovi na relaciji Batajnica - Ovča - Batajnica saobraćaju na relaciji Ovča - Zemun - Ovča. Voz iz Ovče u 16.30, 17.10, 18.43, 19.10, 20.10 neće boziti do Batajnice, već do Zemuna. Vozovi iz Batajnice u 18.19, 18.32, 20.16, 20.31, 21.38 ne voze do Zemuna, a voz koji iz Batajnice ka Ovči kreće u 18.50 , poći će iz Zemuna.