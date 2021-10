Pokretna kancelarija Gorana Vesića danas u Malom Mokrom Lugu: Zamenik gradonačelnika najavio rešavanje preostalih problema

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je danas sa saradnicima i volonterima putem svoje pokretne kancelarije, posetio opštinu Zvezdara i tom prilikom razgovarao sa meštanima Malog Mokrog Luga o rešavanju njihovih problema.

Vesić je naglasio da nikada nije više uloženo u Mali Mokri Lug nego proteklih sedam, osam godina što je dokaz da su Grad Beograd i Opština Zvezdara dobro radili svoj posao.

Kako je rekao, najveći problem Malog Mokrog Luga je kanalizacija i zato je dogovoreno da se krene u projektovanje sekundarne kanalizacije.



- U međuvremenu radimo završetak projektovanja Mokroluškog kolektora. Kada to završimo radićemo kanalizaciju Cvetanova ćuprija kao što ćemo raditi i u Malom Mokrom Lugu. Opština će se baviti rekonstrukcijom groblja mada je do sada dosta posla već urađeno – rekao je Vesić.

On je dodao da je dogovoreno da opština uradi ogradu oko vrtića, a Grad Beograd će, kako je rekao, uraditi jedno dečje igralište kako bi mališani ovde imali prostor za igru kakav imaju deca u svim drugim delovima grada.

- Dogovorili smo se da opština uradi projekat za rekonstrukciju Starog mlina, a da Grad obezbedi sredstva da se tu napravi jedan omladinski kulturni centar.

- Ideja je da to bude mesto gde će moći da se okupljaju mladi, gde će imati binu i održavati koncerte i organizovati druge kulturne događaje. Opština radi na rekonstrukciji mesne zajednice koja će postati opštinski uslužni centar. Građani Malog Mokrog Luga će tu imati sve opštinske, gradske i mnoge republičke šaltere tako da neće morati da idu čak do opštine Zvezdara, a ni do grada kada treba da završe neke administrativne poslove – rekao je Vesić.

On je najavio da sledeće sedmice počinje da se radi stajalište na Bulevaru kod Nine Kirsanove koje inače pravi saobraćajni problem.

- Pričali smo i o tome da se uredi prostor oko škole, naprave trotoari, da se postave pešački prelazi kao i ležeći policajci. Kao što vidite na jednom sastanku smo dogovorili desetak problema što je važno za građane Malog Mokrog Luga, a ja ću dolaziti redovno pa ćemo videti šta sve možemo i u budućnosti da uradimo – rekao je na kraju Vesić.

Predsednik Opštine Zvezdara Vladan Jeremić istakao da mu je izuzetno drago da baš danas na dan Opštine stanovnici Malog Mokrog Luga mogu u jednom neposrednom kontaktu sa zamenikom gradonačelnika, gradskim sekretarima i direktorima komunalnih preduzeća porazgovaraju o onome što je učinjeno i što su planovi za neki naredni period.

- Drago mi je i da je bio dosta pohvala na račun toga što je urađeno, ali i što smo u jednoj otvorenoj komunikaciji utvrdili dinamiku rešavanja nekih problema koji još uvek postoje. Svima nam je zajednički cilj da omoguće što kvalitetniji uslovi za život svih stanovnika Zvezdare – rekao je Jeremić.

