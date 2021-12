BEOGRAĐANI, OVO TREBA DA ZNATE! Evo DETALJNOG spiska radnog vremena za praznike!

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme u mnogim ustanovama i uslužnim objektima biće promenjeno. Gotovo svi objekti će prvog dana Nove godine i na Božić biti zatvoreni.

Evo detaljnog spiska objekata koji će tokom predstojećih praznika raditi po izmenjenom radnom vremenu.

Na svojim onlajn stranicama svi veći marketi su obavestili svoje potrošače o izmenjenom radnom vremenu tokom praznika.

Prodavnice

Većina prodavnica će 31. decembra i 6. januara raditi skraćeno do 18h, neradni dani za većinu prodavnica će biti 1. i 7. januar, dok će od 2. do 6. januara važiti redovno radno vreme.

Pijace

Radno vreme beogradskih pijaca u toku novogodišnjih i božićnih praznika biće promenjeno pa kako ne biste ostali bez svojih omiljenih namirnica, pogledajte od kada do kada će one raditi, a kada će biti zatvorene.

Zelene pijace – u petak, 31. decembra radiće uobičajeno, od 06 do 19 časova, dok 01. i 07. januara (subota i petak) neće raditi.

Pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ 01. i 07. januara (subota i petak) radiće skraćeno od 06:00 do 14:00 časova, dok će 02. januara (nedelja) sve zelene pijace raditi od 06 do 14 časova.

Pijaca cveća „Krnjača“ – 01. i 07. januara (subota i petak) neće raditi.

Pijaca „Palilula“ – 31. decembra (petak) radiće od 07 do 20 časova, dok 01. i 07. januara (subota i petak) neće raditi. Dana, 06. Januara (četvrtak) pijaca “Palilula“ radiće od 07 do 18 časova.

Garaža na pijaci Palilula neće raditi 01. i 07. januara (subota i petak) , 02. januara (nedelja) radiće do 15:00 časova , dok će 06. januara (četvrtak) raditi do 19:00 časova.

Garaža na pijaci „Zemun“ 01.,02. i 07. januara (subota, nedelja i petak) radiće od 00:00 do 24:00 časa.

Garaža na pijaci „Zeleni venac“ neće raditi 01. i 07. januara (subota i petak), dok će 02. januara (nedelja) raditi do 15:00 časova.

Pošte

Tokom državnog praznika – Nova godina, od 1. do 3. januara, kao i na verski praznik Božić, 7. januara, radiće dežurne pošte. Svih dana praznika Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu i pošta na aerodromu Nikola Tesla, radiće neizmenjeno – non-stop, kao i pošte na gotovo svim graničnim i administrativnim prelazima.

I u subotu 1. januara i u petak 7. januara, dežuraće Glavna pošta u Takovskoj 2, pošta na aerodromu Nikola Tesla, i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U ponedeljak 3. januara radiće 54 dežurne pošte u celoj Srbiji, u Beogradu i svim drugim većim gradovima.

U petak 31. decembra i u četvrtak 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno – do 17 časova, a 27 pošta u Srbiji na listi koju dajemo u tabeli 2, radiće do 18 časova.

Apoteke

Radno vreme apoteka u vreme novogodišnjih i božićnih praznika u Beogradu je sledeće:

1, 2, 3. januar - neradni dani

4, 5, 6. januar - redovno radno vreme

7. januar - neradni dan

Stalno dežurne apoteke

Sveti Sava, Nemanjina 2

„Prvi maj“, Kralja Milana 9

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30

„Zemun“, Glavna 34

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac

Javni gradski prevoz u Beogradu

Tokom predstojećih praznika doći će do izmena na gradskim, prigradskim i lokalnim linijama javnog prevoza u prestonici.

U periodu od 1. do 3. januara, kao i 7. januara važiće nedeljni red vožnje.

Od utorka, 4. do 6. januara važiće red vožnje za radni dan.

U petak, 31. decembra na svim linijama javnog gradskog prevoza važiće red vožnje za radni dan.

U novogodišnjoj noći redovne noćne linije počeće sa radom u 22 časa, dok će se dnevni i noćni prevoz preklapati od 22 do 23 sata.

U subotu, 1. januara važiće red vožnje za nedelju, uz režim koji će biti prilagođen manifestaciji "Ulica otvorenog srca".

U ulicama Svetogorska i Makedonska - na delu od Dečanske do Takovske ulice - umesto trolejbuskih linija 28, 40 i 41 uvodi se autobuska linija 40A (Zvezdara - Banjica 2). Vozila sa linija 65 i 77 saobraćaće delimično izmenjenim trasama u oba smera: Dečanska - Braće Jugović - Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona - 27. marta i dalje redovnim trasama.

Vozila javnog gradskog prevoza koristiće postojeća stajališta na izmenjenim delovima trasa.

Taksi

Kada je u pitanju taksi prevoz, taksisti će 31. decembra od 22 časa do 6 ujutru naplaćivati po drugoj tarifi, sve do 4. januara. Po drugoj tarifi će se naplaćivati i od 6. januara od 22 časa do 6 ujutru sve do 8. januara.

Parking servis

JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih i božićnih praznika 1, 2, 3. i 7. januara, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31 i Mileševska 51.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate.

Od utorka, 4. januara, i od subote, 8. januara 2022. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Autor: