SAMO ZA NAJHRABRIJE: Bogojavljensko plivanje danas na nekoliko lokacija u Beogradu!

Tradicionalno plivanje za bogojavljenski krst održaće se danas na nekoliko lokacija u Beogradu.

Prvi će u vodu ući Lazarevčani u 11.00, dok će se tačno u podne ostali najhrabriji momci i devojke nadmetati širom prestonice za simboličnu nagradu na Sava promenadi, u Zemunu, Grockoj i u Surčinu.

Pripadnici Vojske Srbije za časni krst plivaće u Savi, gde će na promenadi, kod restorana "Savanova", u prisustvu sveštenika VS, gardista i ratnog broda drugog reda rečne flotile biti upriličena ova manifestacija u organizaciji Saveza pronalazača.

U Lazarevcu najhrabriji plivači nadmetaće se za časni krst u jezeru Očaga na trci dugačkoj 33 metra. Svi učesnici pre nadmetanja morali su da obave lekarski pregled u opštinskom Domu zdravlja.

Uoči nadmetanja, u Crkvi svete trojice u Grockoj biće održana služba u 8.00, posle koje će iz porte krenuti Bogojavljanska litija. Posle molitve za plivače, građani će na Dunavskom keju otpočeti takmičenje. Organizatori su za pobednika trke pripremili zlatan krst od 3,3 grama koji po tradiciji daruju gročanske zlatare.

Do časnog krsta na Bečmenskom jezeru danas će plivati čak 70 Surčinaca. Građani će se uoči trke okupiti na liturgiji pod krovom Hrama Svetog Save u Bečmenu u 9.30. Do jezera će kroz centar sela kasnije ići predvođeni konjanicima i ostalim posetiocima manifestacije koju po deseti put organizuju GO Surčin i Turistička organizacija ove opštine. Svim učesnici posle takmičenja dobiće poklone, zahvalnice i medalje na svečanosti u parohijskom domu.

Za razliku od ostalih, u Zemunu neće biti litije zbog epidemije, dok će praznična trka biti održana na Bogojavljanskom platou, kod restorana "Venecija" na Zemunskom keju.

OTKAZANO UČEŠĆE NA "TAŠU"

Po odluci patrijarha Porfirija, Odbor za versku nastavu Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke zbog teške epidemiološke situacije otkazao je jučerašnje učešće u organizaciji plivanja za časni krst na bazenu "Tašmajdan", u kojoj je trebalo da učestvuju osnovci. Iz istog razloga, tradicionalno plivanje na Adi Ciganliji je otkazano, ali će praznik na Čukarici biti obeležen svetom liturgijom u Hramu Svetog Đorđa na Banovom brdu.