DO KRSTA SA KOVID SERTIFIKATOM: Tradicionalno plivanje na Bogojavljenje biće održano na nekoliko lokacija!

Tradicionalno bogojavljensko plivanje za časni krst biće održano naredne srede na Savi i Dunavu na nekoliko lokacija u Beogradu.

Iako organizatori najavljuju da će narednih dana pratiti epidemiološku situaciju i izmeniti program ukoliko se pogorša, zasad je potvrđeno da će vernici plivati u Zemunu, Obrenovcu, Surčinu i na Adi Ciganliji.

Zbog pandemije virusa korona, prošlogodišnje Bogojavljenje obeleženo je samo simbolično, sa mnogo manjim brojem plivača i publike, bez litija i molitvi pre ulaska u vodu. Ove godine, iz predostrožnosti, GO Zemun najavljuje da učesnici mogu da se prijave za besplatni lekarski pregled u ponedeljak i utorak, od 16 do 20 časova u opštinskoj Kancelariji za mlade, samo uz kovid-sertifikat. Svetkovanje Bogojavljenja u Zemunu počinje 19. januara u 9 časova, liturgijom u Hramu Svetog oca Nikolaja, posle čega sledi litija centralnim opštinskim ulicama, sve do Keja oslobođenja. Tu, tačno u podne počinje bogojavljenska trka.

Kroz ledenu vodu do časnog krsta na Adi Ciganliji, gde se ove godine po 24. put održava bogojavljensko plivanje, učestvovaće 54 takmičara, pišu Novosti.

- Prošle godine bilo je samo plivanje, da se praznik simbolično obeleži - kažu iz GO Čukarica.

- Od 54 prijavljena takmičara 33 su građani, sedam je iz Žandarmerije MUP, sedam iz Vojske Srbije i sedam iz SVIBOR. Mi događaj planiramo kao da je sve u najboljem redu, ali u narednim danima pratićemo epidemiološku situaciju i blagovremeno ćemo obavestiti građane da li će biti dozvoljeno prisustvo publike.

U opštini Obrenovac uveliko teku pripreme za Bogojavljenje. Osim nadmetanja za časni krst, kod kajak-kanu kluba Zabrežje biće organizovan kulturno-umetnički program.

Sveštenik Tomislav Alimpić naglasio je da je bogojavljensko plivanje jedan viteški čin, gde mladići iskazuju svoju veru i privrženost crkvi.

- Litija tog dana kreće u 11.30 od Hrama Prepodobne Anastasije Srpske, a plivanje počinje u podne. Svi zainteresovani mogu se prijaviti u prostorijama Sportskog saveza. Takmičari će proći kroz lekarske preglede, radiće analizu krvi... Međutim, biće pregledani i neposredno pred početak manifestacije. Bezbednost nam je na prvom mestu - najavljuju iz GO Obrenovac.

Bečmensko jezero

I opština Surčin organizuje plivanje na Bogojavljenje, i to u Bečmenskom jezeru. Kako su najavili iz ove lokalne samouprave, 19. januara u 9.30 počinje liturgija u bečmenskom Hramu Svetog Save, zatim u 11.30 kreće litija, a u podne je takmičenje u vodi posle čega će pobednik dobiti krst.