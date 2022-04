Imajte strpljenja!

U ponedeljak, 2. maja, u periodu od 8 do 16 časova, zbog Pobusanog ponedeljka biće pojačani redovi vožnje na linijama javnog prevoza koje saobraćaju ka grobljima. To su linije: 3A, 12, 25, 26, 35, 50, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 533 i 612. U periodu od 8 do 16 sati privremeno se uspostavlja i linija 75L (GO Novi Beograd – Bežanijsko groblje) sa dva vozila.

