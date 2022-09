CURENJE NOSA, KAŠALJ, KIJAVICA: Sve više odraslih žali se na ‘misteriozni virus‘, doktor objašnjava KORAKE LEČENJA i simptome koji ga prate

"Otkud sada kad mu vreme nije?" pitanje je koje ovih dana sve više ljudi postavlja, a povodom misterioznog virusa koji kruži i širi se Srbijom među odraslim stanovništvom i stvara zdravstvene probleme.

Iako ga prate simptomi slični virusu korona kao što su intenzivan kašalj, curenje nosa i povišena temperatura, ubrzo nakon testiranja očigledno je da nam, pored kovida-19, sada i drugi virus stvara poteškoće, dok sve zanima o čemu je zapravo reč i kako se adekvatno od njega lečiti.

Virus je prvih septembarskih dana zahvatio i dobar deo dece i omladine, te su škole već na samom početku nove školske godine poluprazne, dok domovi zdravlja svakodnevno beleže porast infekcije među mladima, dok je, čini se, situacija ista i sa starijom populacijom u našoj zemlji.

Razlikuje se od korone

Kako za "Blic" objašnjava specijalista opšte medicine doktor Dragan Miljković, virus koji poslednjih par nedelja hara Srbijom razlikuje se od korone i od nje je blaži, ali i objasnio koje organe i delove isti napada.

- Sadašnji virus napada ždrelo, nos, grlo, dok to da li ćemo imati povišenu temperaturu zavisi od toga da li smo vakcinisani, da li je vakcina starija, ali i od organizma do organizma. Tako da je to, reklo bi se, individualno - objašnjava doktor Miljković.

Pored ovih informacija, doktor je istakao i koji su to prateći simptomi na koje se ljudi od samog početka septembra i poslednjih dana žale, a na koje svakako treba da obrate pažnju.

Simptomi

- Ovaj virus koji bi se mogao opisati kao respiratorna infekcija prate simptomi poput curenja nosa, bola u grlu, promuklosti, lagano kijanje, lagano kašljuckanje, kao i glavobolja. Još jedna zanimljiva stvar kod njega jeste i da izaziva hroničan umor, odnosno bol u mišićima kao posle treninga - objašnjava doktor Miljković.

Prema rečima specijaliste opšte medicine, najverovatnije je virus koji je prisutan kod odrasle populacije u Srbiji isti onaj koji trenutno muke i probleme stvara i mladima, odnosno učenicima osnovnih škola.

Koraci lečenja

- Verovatno su ga roditelji i deca pokupili na moru, u Crnoj Gori ili na nekom drugom mestu iz vode. Mi preporučujemo da se prvog dana od zaražavanja virusom ili nakon što primetimo pomenute simptome, primenjuje lokalna toaleta. Za drugi dan je preporučljivo mirovanje, dok bi trećeg dana valjalo uraditi CRP i krvnu sliku kako bi se videlo ima li potrebe za antibioticima - naglašava doktor i ističe kako virus, "lečio se, ne lečio" prolazi u roku od 5 do 7 dana.

Pored toga što se pomenuti virus može pomešati sa koronom, od koje je blaži, može doći i do mešanja sa trenutno prisutnim alergijskim infekcijama, upozorava doktor, ali i objašnjava kako im možemo razlikovati.

- Kada su alergije u pitanju imamo slične simptome, kao što su curenje nosa, ali bitno je naglasiti da tokom alergije nema povišene temperature, dok je izražen simptom tada peckanje očiju, tako da se vrlo lako ova dva virusa mogu razlikovati - govori dalje doktor.

Jako bitna redovna vakcinacija

Jako bitan korak je i redovna vakcinacija, ističe doktor Miljković za "Blic", kako bismo bili sigurni, kako kaže, da neće doći do komplikacija, te navodi kada možemo da očekujemo smanjenje intenziteta ovog virusa.

- Nadamo se da će se virus stišati krajem oktobra, a onda bi građani trebalo da od 1. do 15. oktobra prime redovnu sezonsku četvorovalentnu vakcinu koja se prima svake godine i koja u mnogome može da nam pomogne - govori doktor Miljković i dodaje kako je tokom prisutnosti virusa najbolje da se izbegavaju okupljanja, makar prva tri dana, te da se miruje kod kuće.

Podsetimo, prema ranijem pisanju "Blica", učionice u Srbiji već u prvom mesecu nove školske godine zbog virusa zvrje poluprazne, dok doktori objašnjavaju kako su kod dece najučestalije stomačne infekcije, ali i infekcije respiratornih organa, među kojima ne spada korona, dok je prema podacima koji si dostupni u Beogradu trenutno povećan broj dece sa akutnim respiratornim infekcijama za oko 30 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Kako je zabeležio Gradski zavod za javno zdravlje od 29. avgusta do 4. septembra registrovano je 6.723 obolelih od akutnih respiratornih infekcija. Među decom školskog uzrasta od pet do 19 godina registrovano je 1.872 obolelih. U periodu od 5. do 9. septembra registrovano je 9.560 obolelih od akutnih respiratornih infekcija, dok je među decom školskog uzrasta bilo 3.538 obolelih.