Roditelji, ovo morate znati! Bliži se kraj školske godine, a 2 bitna pravila su na snazi: Otkrivamo detalje

Nakon jedne od najturbulentnijih školskih godina koju smo imali u poslednje vreme, konačno se istoj približava kraj. Usled više meseci blokada i izgubljene nastave, postavlja se pitanje kako će sada izgledati poslednjih mesec dana po srpskim školama?

Prema rečima člana Upravnog odbora Društva direktora škola Srbije i direktora Ekonomske škole u Beogradu, Milibora Sakovića, svaka škola je priča za sebe, međutim, i za nastavnike i za roditelje postoje određena pravila kojih se u poslednjih mesec dana moraju pridržavati, pa čak i u ovakvim "vanrednim" situacijama.

Kako na početku objašnjava Saković, ove godine je, a prema uputstvu Ministarstva prosvete koje je poslato školama u Srbiji, dovoljno da se odradi dve trećine planiranog gradiva, kao i da je situacija u svakoj školi u Srbiji pojedinačno različita, u zavisnosti od toga koliko su izgubili od nastave.

- Kada je Ekonomska škola gde sam ja direktor u pitanju, mi ćemo ovu godinu završiti po planu, ali čak oko 180 drugih škola, koliko sam ja upoznat, neće uspeti da završe godinu kada je prvobitno planirano, već kasnije, oko 6. juna. Mi ćemo, kada su učenici 4. razreda u pitanju, završiti godinu do 30. maja, dok će prvi, drugi i treći razred ovu školsku godinu završiti do 20. juna. Svakako, treba imati u vidu da je to šarenolika priča - ističe Saković.

Bitno pravilo za testove

I sam način ocenjivanja i zaključivanja ocena u ovoj školskoj godini, ukoliko se uzme u obzir koliko je izgubljeno gradiva, sada zbunjuje pojedine učenike i roditelje. Prema rečima Sakovića, tu postoji bitno pravilo koje se mora poštovati.

- Tu je bitno napomenuti da prema Pravilniku učenici u toku nedelje mogu imati najviše tri pismena testa koja traju duže od 15 minuta, a najviše dva takva kada je jedan školski dan u pitanju. Samo ocenjivanje i popravljanje ocena moguće je gotovo do poslednje sekunde drugog polugodišta. Nastavnik i profesor treba sami da procene da li jedino postoji osnov da se ta ocena popravi, a ako postoji, svakako učenici imaju mogućnost da poprave ocenu dokle god traje to polugođe - priča nam dalje direktor Saković.

Roditelji, ovo morate znati!

Iako su roditelji ovih dana uznemireniji nego obično i, možda, zbog celokupne situacije koju smo imali u ovoj školskoj godini, imaju više nedoumica nego inače, Saković ističe kako i za njih postoji pravilo koje moraju da ispoštuju, a tiče se poslednje nedelje u školskoj godini.

- Roditelji i na kraju prvog i na kraju drugog polugodišta ne smeju da dolaze u školu poslednje nedelje bez poziva razrednog starešine. Ukoliko to čine, to onda predstavlja određenu vrstu pritiska na profesore i nastavnike, tako da jedino na poziv mogu da dođu u školu svog deteta poslednje nedelje, a kao najčešći razlog to bude da donesu opravdanje i da opravdaju izostanke svog deteta - objašnjava nam detaljno na kraju Saković.

Autor: A.A.