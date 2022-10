Čučković: Srbija ne treba da brine o grejanju, zvanična sezona počinje 1. novembra! (VIDEO)

Gradski menadžer Grada Beograda Miroslav Čučković potvrdio je za PINK da je gradonačelnik Beograda najavio na Skupštini Grada, da će u utorak 1. novembra uključiti grejanje.

Kako kaže, Sekretarijat za energetiku će dati zvanični nalog beogradskim elektranama da se krene sa toplim probama 31. i sa grejanjem od 1. novembra.

- Kada budemo krenuli, nema zaustavljanja do kraja grejne sezone - rekao je Čučković.

On je rekao da će oni po kliznom dijagramu, povremeno imati različite vrste grejanja u stanovima.

- Očekujemo da uskoro krenu sa grejanjem i elektrane u Obrenovcu i Lazarevcu. Nije više pitanje novca, već je više u pitanju količina gasa koja je neophodna za kompletnu Srbiju - rekao je Čučković.

Kada je u pitanju temperatura u stanovima, rekao je da će biti u istom ritmu kao što je bilo svake sezone.

- Imali smo nekoliko primera koje su nam elektrane dale iz prethodnih perioda, kao što je slava svet Nikola - rekao je Čučković.

Kako kaže, kada je bila poplava u Obrenvcu bilo je 4 stepena.

- Ništa nije isto kao pre, imamo rat kod onih od koga kupujemo naftu. Ono što imamo na našoj teritoriji, to je nešto što treba ljubomorno da čuvamo i da pazimo na to, jer može doći do prekida dotoka - rekao je Čučković.

Kako kaže, Srbija će biti jedna od retkih zemalja u evropi koja će imati grejanje bez problema.

Čučković je rekao da su napunjeni i rezeorvari mazuta. Dodaje da je dat nalog da se kupe dodatne količine za januar i februar.

- U slučaju da dođe do potpunog grejanja, možemo preći da se grejemo na mazut - rekao je Čučković.

