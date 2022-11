JSFF se po prvi put održava na dve lokacije u Beogradu i Novom Sadu.

Svečanom ceremonijom u Kulturnom centru Novog Sada otvoren je 9. Japansko – srpski festival filma. Festival je otvoren plesnim performansom Spring Rain poznate japanske koreografkinje KINO MEKJU (KINO McHUGH) koja je osvojila javnost učešćem ubritanskom TV šou programu “So You Think You Can Dance“ i muzičkim nastupom Noe,suosnivačice festivala i frontlejdi japanskog industri-rok benda 101A.

Na ceremoniji otvaranja u Kulturnom centru, Novi Sad obratila se direktorka JSFF JovanaStević i poželelela dobrodošlicu gostima iz Japana i Srbije.

JSFF se po prvi put održava na dve lokacije u Beogradu i Novom Sadu. Bice prikazano približno 70 dugometražnih i kratkometražnih ostvarenja na temu KULTFRONTACIJA u trikategorije: JSFF CORE, EAWB (East Asia-West Balkan) i INTERNATIONAL. Pored mnogih priznanja, autorima najboljih filmova biće dodeljene Toyo Tires nagrade.

Prisutne goste pozdravili su i njegova ekselencija Takahiko Kacumata, reditelj Mosato Ozava, direktor Toyo Tayers Srbija Kenićiro Takasago i izrazili veliku zahvalnost zbog mogućnosti da budu deo ovakvog festivala.

Ambasador Japana dodao je da je veoma ponosan na srpsko – japansko prijateljstvo dugo čak140 godina i da je ovo zaista posebno izdanje JSFF-a, koje je ojačalo prijateljstvo dva naroda.

Nakon svečanog otvaranja posetioci su imali prilike da pogledaju dva izvrsna filmskaostvarenja “Aristokrate" rediteljke Jukiko Sode koja je dobila titulu najperspektivnije mladerediteljke Japana i “Strahinja Banović reditelja Stefana Arsenijevića.

Festival se od 12. novembra seli u Beograd. Celokupan program možete pratiti na sajtu: https://www.jsffest.com/ A mi Vam izdvajamo projekciju filma "Borders of Love", gde glavnu ulogu tumači Hana Vagnerova i koja će se publici obratiti nakon projekcije, zatimprojekcije filmova japanskog "Lone Ume Tree" i "ALIVEHOON" koji će se prikazati u MTS dvorani u nedelju 13. 11. Oni koji su propustili da pogledaju film "ARISTIKRATE" u Novom Sadu, moći će to da urade u repriznoj projekciji u dvorani kulturnog centra u Beogradu u ponedeljak 14.11 od 20 časova.

Koreografkinja KINO u svojoj prvoj poseti Srbiji održaće dve plesne radionice za svezainteresovane u Novom Sadu 13.11 (Trg Marije Trandafil 14), odnosno u Beogradu 19.11(Kralja Petra 71a). Zainteresovani mogu da se prijave na mejl: dancestationbelgrade@gmail.com (Broj mesta je ograničen)

Festival su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Fondacija “NoviSad – Evropska prestonica kulture”, EU-Japan Fest Japan Committee, Ambasada Japana uRepublici Srbiji, JETRO, Telekom Srbija, Toyo Tire Serbia, Privredna komora Srbije, Japanska poslovna alijansa u Srbiji (JBAS), Duart Platforma, Božica Velousis,FashionMag42, štamparija DOGA i Alma Quattro i Telegraf.rs

Autor: S.P.