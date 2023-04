BEOGRADSKI MARATON OBARE REKORDE: Nikad više prijavljenih učesnika

Do početka Beogradskog maratona, koji će se u našem glavnom gradu održati 36. put, ostalo je još 11 dana, a već sada je jasno da će ovaj najmasovniji sportski događaj u Srbiji u potpunosti opravdati svoj epitet.

Po rečima direktora Beogradsog maratona Darka Habuša, ove godine biće oboren rekord po broju takmičara.

“Već smo premašili brojku od 9.200 učesnika uz važnu napomenu da tu nisu uračunati pripadnici vojske i policije koji su naši redovni učesnici i čije spiskove prijavljenih tek treba da dobijemo. Zato sa sigurnošću možemo da kažemo da ćemo 23. aprila na ulicama Beograda imati preko 10 hiljada trkača, što je zaista fantastično. Time će biti oboren rekord Beogradskog maratona iz 2019. godine koji je brojao 8.500 učesnika”, sa ponosom ističe Habuš.

Prvi operativac Beogradskog maratona smatra da su ovom izvanrednom rezultatu pre svega doprineli novi ljudi koji su uključeni u organizaciju ovog događaja, njihovo znanje i nova energija:

„Mislim da smo na pravi način pokrenuli potencijale Beogradskog maratona koje on neminovno ima. Dobili smo i poptuno novi vizuelni identitet zahvaljujući Slavimiru Stojanoviću koji je uradio kompletan ribrending. Zaživele su neke nove ideje i celokupna atmosfera oko maratona i trkačkog pokreta, ne samo u Beogradu, već i u čitavoj Srbiji se pokrenula u pozitivnom pravcu. Rezultat svega toga je činjenica da je Beogradski maraton krupnim korakom krenuo napred“.

Za 36. izdanje Beogradskog maratona pripremljeni su brojni noviteti i značajna unapređenja:

„Omogućili smo aplikaciju za praćenje svih trkača na stazi, koja je dragocen za sve one koji su došli u pratnji takmičara jer će u svakom trenutku znati gde se nalaze Obezbedili smo polise osiguranja za svakog takmičara i svi su osigurani od mogućih povreda i u slučaju potrebe imaće obezbeđeno medicinsko zbrinjavanje“, kaže Habuš i dodaje:

„Na stazi će se naći dve poljske bolnice i 15 saniteta, a kompletna trasa trke biće pokrivena volenterima Crvenog krsta koji će na električnim trotinetima kružiti po svojim deonicama u dužini od po dva kilometra i raditi trijažu ukoliko za to bude bilo potrebe. Time će rasteretiti zdavstveni sistem grada i to je novina koju smo preuzeli sa Čikaškog maratona. Takođe, prvi put u istoriji Beogradskog maratona biće održan trkački ekspo sa edukativnim, komercijalnim i zabavnim sadržajem. Uz sve to , nakon 28 godina ponovo je obezbeđen direktan televizijski prenos koji će dati poseban značaj ovom sportskom događaju“.

Osim rekorda po broju učesnika Habuš smatra da bi vrlo lako moglo da se dogodi da bude oboren i rekord staze:

„Imaćemo 25 elitnih takmičara iz Kenije, Etiopije, Ruande i Maroka. Rekord Beogradskog maratona je 2:10:54, i očekivanja su da bi taj rekord mogao biti oboren i da bi maratonska trka u muškoj konkurenciji mogla da bude istrčana ispod dva sata i deset minuta“.

Habuš je posebno naglasio da bez velike pomoći i podrške Grada Beograda i Ministarstva sporta od Beogradskog maratona ne bi mogao da se napravi gala događaj kakav je u pripremi ove godine:

„Oni su nam glavni pokrovitelji i za to im dugujemo veliku zahvalnost. Mi imamo znanje i sakupili smo iskustvo kako da naporavimo vrhunski trkački događaj, ali u svemu tome nam je bila neophodna i njihova pomoć, da nam na neki način budu dodatni vetar u leđa. Od izuzetnog značaja je i saradnja sa Srpskim atletskim savezom, a najočigedniji primer te saradnje je činjenica da će 36. Beogradski maraton ujedno biti i državno prvenstvo u maratonu i okupiće srpsku elitu na dugim prugama“.

U organizaciji 36. Beogradskog maratona uključeno je oko hiljadu i po ljudi, a Habuš uverava da je već sada sve spremno za veliki trkački spektakl:

„Nema nepoznanica. Predstojećeg vikenda imaćemo dečiiji maraton kao uvertiru svemu onom što nam predstoji tako da samo čekamo momenat zatvaranja ulica da se na teren iznese sve ono što je zamišljeno i pažljivo pripremano. Sa postavkama ćemo krenuti 21. aprila, dakle u petak ujutro i to u pešačkim zonama, a u subotu u ponoć krenuće se sa zatvarnjem Terazija, a potom i ostalih ulica. Učinićemo sve kako bismo postigli maksimalno zadovoljstvo trkača i nemam nikakvu sumnju da ćemo sa Beogradskog maratona u svet poslati najlepšu moguću sliku“, zaključio je Habuš.