Novi radovi u Bulevaru despota Stefana: Nekoliko autobusa menja trasu, ukidaju se pojedina stajališta i tako do sredine maja, evo detalja

U Bulevaru despota Stefana doći će do promena u radu linija javnog prevoza zbog povezivanja i uklapanja energetskog kabla u postojeći šaht u toj ulici, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

– Faza 8 (od 26. aprila do 3. maja) obuhvatiće radove na desnoj strani kolovoza (gledano u smeru ka Trgu republike) u Bulevaru despota Stefana, u zoni raskrsnice sa Ulicom Jovana Avakumovića.

Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka Trgu republike, pri čemu će Ulica Jovana Avakumovića biti zatvorena za saobraćaj.

Vozila sa linija 33, 48, 58 i 96 će saobraćati na sledeći način:

- na linijama 33 i 48 vozila će u smeru ka Trgu Slavija ići trasom: Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Profesora Mihaila Đurića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati trasom: Zdravka Čelara – Dragoslava Srejovića – Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova i dalje redovnom trasom;

- vozila na liniji 58 će u smeru ka gradu saobraćati trasom: Poenkareova – Cvijićeva – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru ići redovnom trasom;

- na liniji 96, u smeru ka Borči, vozila će saobraćati Poenkareovom ulicom, kružnim tokom u visini železničke stanice „Dunav”, gde vrše promenu smera kretanja, zatim Poenkareovom – priključak iz Poenkareove ulice u Bulevar despota Stefana, i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka železničkoj stanici „Pančevački most” saobraćati Bulevarom despota Stefana, Cvijićevom, Poenkareovom i dalje redovnom trasom. Vozila koja dolaze iz pravca Karaburme će se u zoni radova kretati levom stranom kolovoza, koja će biti dvosmerna za saobraćaj.

Privremeno se ukida stajalište „Jovana Avakumovića” (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N) u Bulevaru despota Stefana, gledano u smeru ka gradu. Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta;

– Faza 8a (od 4. do 6. maja) podrazumevaće radove na desnoj strani kolovoza (gledano u smeru ka Trgu republike) u Bulevaru despota Stefana, u zoni autobuskog stajališta „Jovana Avakumovića” (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N), u dužini od 10 metara.

Tokom izvođenja radova biće zauzeta desna saobraćajna traka, gledano u smeru ka Trgu republike, pri čemu će se vozila javnog prevoza u zoni radova kretati slobodnom levom saobraćajnom trakom. U ovoj fazi radova privremeno se ukida stajalište „Jovana Avakumovića” (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N) u Bulevaru despota Stefana, gledano u smeru ka Trgu republike;

– Faza 8b (od 4. do 6. maja) obuhvatiće radove na desnoj strani kolovoza (smer ka Trgu republike) u Bulevaru despota Stefana, na delu između pozicije oko 110 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Jovana Avakumovića do same zone raskrsnice. Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka gradu, pri čemu će se vozila javnog prevoza u zoni radova kretati levom stranom kolovoza, koja će biti dvosmerna za saobraćaj;

– Faza 9 (od 7. do 15. maja) sadržaće radove koji se nadovezuju na one iz prethodne faze i izvode se na desnoj strani kolovoza (smer ka Trgu republike) u Bulevaru despota Stefana i zauzimaju zonu dužine 170 metara ispred prethodne faze.

Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka gradu, pri čemu će se vozila javnog prevoza u zoni radova kretati levom stranom kolovoza, koja će biti dvosmerna za saobraćaj. Za vreme radova u ovoj fazi privremeno se izmešta stajalište „Centar za kulturu Vlada Divljan” (šifra st. #351 za linije 16, 23, 27E, 32E, 33, 35, 43, 48, 95. 96 i 101N – smer ka Karaburmi) na poziciju ED stuba, koji se nalazi u Bulevaru despota Stefana neposredno ispred raskrsnice sa Ilirskom ulicom, odnosno ispred kućnog broja 92.

