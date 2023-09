Bliži se kraj radovima na podzemnim prolazima: Poznato do kada će rekonstrukcija trajati

Rekonstrukcijom pešačkih prilaza podzemnom prolazu kod Igumanove palate i palate Atina, ulazi se u završnu fazu uređenja podzemnih prolaza u centru Beograda, izjavio je Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad.

On je, u izjavi za Tanjug, rekao da se očekuje da završni radovi traju do novembra.

- Nakon rekonstrukcije prilaza podzemnih prolaza kod Palate Albanije, hotela Balkan, Robne kuće Beograd, kod hotela Moskva koji su završeni, takođe su uređena i dva prilaza kod Pozorišta na Terazijama, sada se rade preostala dva kod Igumanove palate i kod Palate Atina na Terazijama. Završetkom ovih podzemnih prilaza praktično svi prilazi koji se nalaze na Terazijama biće kompletno završeni - rekao je Marjanović.

On je istakao da su postavljeni novi liftovi u svim onim prilazima gde su i bili, kao i led rasveta i rampe za osobe sa invaliditetom, a na završenim ulazima ugrađen je i sistem za video nadzor.

Prema njegovim rečima, nakon završetka preostala dva prilaza koji se očekuje do novembra, može se reći da je kompletno završen najobimniji i najozbiljniji deo posla - rekonstrukcija samih prilaza podzemnih prolaza.

- Nakon toga nastavlja se rad koji neće sprečavati protok pešačkog saobraćaja, odnosno kretanja pešaka, to je rad na obnovi plafona, zidovima, oblogama i to je već završeno kod hotela Moskve, a do kraja godine biće zavešen ceo projekat koji se radio u nekoliko faza, odnosno svi podzemni prolazi - rekao je Marjanović.