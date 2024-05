OD SREDE SVI TAKSISTI BELI: Kazne od 40.000 dinara, a moguće i oduzimanje dozvole za rad

Od srede 8. maja, kada stupa na snagu Odluka o taksi prevozu koja je usvojena pre tri godine, sva taksi vozila moraju biti bele boje, podsetio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Prema rečima Šapića, taksisti su imali rok do 2024. da je primene, a oni koji ne budu ispoštovali ove evropske standarde, snosiće posledice u vidu kazne od 40.000 dinara, a mogli bi da ostanu i bez dozvole za rad

Međutim, napomenuo je da je većina taksista ispoštovala odluku koja je stupila na snagu 2021. godine.

– Na ulicama Beograda je više od 6.000 taksi vozila i većina je svoja vozila prilagodila važećim pravilima - rekao je Šapić. - Ostalo je oko 20 odsto njih koji to još nisu uradili. Verujem da će svi do isteka roka svoja vozila unificirati, kako bi sva bila bele boje. Za one koji ne ispoštuju rok, neće biti tolerancije, jer je došlo vreme da i u Beogradu taksi vozila budu unificirana kao i u svakoj evropskoj metropoli. Želimo da naš grad bude uređeniji i da građani, kao i svugde u svetu, mogu po boji vozila da prepoznaju taksi, da nemaju dilemu i da se osećaju bezbedno kada u vozilo uđu.

Veliki broj taksista iskoristio je subvencije države, koje su iznosile 8.000 evra po vozilu, pa je trenutno oko 1.700 automobila starosti između jedne i tri godine. Radi se i na modernizaciji taksi usluge i u većini taksi vozila omogućeno je plaćanje platnim karticama.

