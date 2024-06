Željko Mitrović, već 16 godina sarađuje sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Zvečanska, apre tri godine rešio je da humanitarnu akciju proširi na sve domove iz cele Srbije.

Kao veliki humanista,želeo je da se njegov glas brige i pažnje daleko čuje – te je javnim akcijama hteo da podstakne i ostalefirme i pojedince ne bi li pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija. Vlasnici hotela “Dijamant” na Zlatiboru bili su inspirisani Željkovim akcijama za klince, te su odlučili da štićenicima iz Dečijeg sela,Sremska Kamenica, Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika", Sombor i Zavoda za vaspitanjedece i omladine, Knjaževac - poklone besplatan sedmodnevni smeštaj od 20.06 do 27.06 - sa tri obroka,uz organizovane dodatne aktivnosti.

Ukupno 94 dece i vaspitača iz Sremske Kamenice, Sombora i Knjaževca imaju priliku da sem uživanja učarima prirode na jednoj od naših najpopularnijih planina - obiđu Dino park, voze se vozićima poZlatiboru, posete ranč Zova, voze se na panoramskom točku, posete Stopića pećinu, kao i bioskop uKulturnom centru.

Željko Mitrović, nikada ne propušta priliku da obraduje klince iz Domova za nezbrinutu decu, jer je to,kako kaže, postao deo njegovog privatnog života, a nikako obaveza. Tako je bilo i danas, kada je Željkopoželeo da obiđe svoje klince i sem ljubavi i pažnje donese im i neizostavni džeparac – jer mu je želja danjegovim mališanima ničeg ne manjka kada su na odmoru. Mališani su sa velikim oduševljenjem dočekaliŽeljka, i napravili neizostavne selfije.

- Često govorim da je veoma važno to što mi javno sprovodimo sve ove akcije koje su pre svegausmerene na institucije i domove za brigu o deci bez roditeljskog staranja. Danas smo ovde naZlatiboru u hotelu „Dijamant”, tu su deca iz Knjaževca, Sombora i Sremske Kamenice. Ovegodine ćemo imati tri puta letovanje za svu decu - ovde je došlo stotinak dece, a imaćemo dvaputa letovanja u Bijeloj u hotelu „Delfin”, za još otprilike 300 dece. Ove godine obezbeđujemoletovanje za oko 400 dece. Veoma je značajno to što sam sve ove godine ovo radio javno jer sambio siguran da će to podstaći i ostale. Mi finansiramo sve kada je odlazak na more u pitanju, iput, i smeštaj, i džeparce. Ali ovde, na Zlatibor smo poneli samo džeparac i obezbedili transport,zato što su domaćini Bojana i Bojan obezbedili besplatan smeštaj u hotelu „Dijamant”, tako daBojana, pre svega, hvala, imate veliko srce i nadam se da će biti sve više ljudi koji imaju velikosrce i koji brinu o ovoj deci bez roditeljskog staranja – rekao je Željko i dodao:

- Uvek govorim, dečija mašta je beskonačna i najstabilniji način da vidite budućnost je daprovodite mnogo vremena sa decom. Trijumfalne kapije koje oni grade u svojoj mašti su mnogoveće i mnogo kreativnije od onih koje gradimo mi stariji. Provođenje vremena i druženje sadecom je velika stvar i nešto za šta se uvek mora naći vremena.

Utiske o deci koja su boravila u njihovom hotelu “Dijamant” podelila je sa nama i vlasnica Bojana.

- Htela bih da se zahvalim vama što ste došli. Proveli smo evo šest dana sa ovom decom, predivnisu svi, družili smo se, pričali do kasno uveče. Mnogo mi je drago što smo doprineli da se lepoosećaju

Podsećanja radi, pre nepunih mesec dana Mitrović je svoj rođendan proslavio sa klincima iz osamrazlicitih domova iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Zvecanska. Trećoj rođendanskojproslavi u nizu, pridružili su se i štićenici iz Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici, ali i mališani iz Novog Sada,Niša i drugih centara koje je Željko darivao. Proslava sa svojim najmilijima sada je već postalatradicionalni događaj, a Mitrović se potrudio da osim sjajne slavljeničke atmosfere klincima uručipoklone, dupli džeparac, ali i osećaj da su voljeni i da je ovo njihov zajednički dan.

Mitrović, pored svih svojih obaveza, kada je čuo da su njegove humanitarne akcije inspirisale vlasnikehotela “Dijamant” na Zlatiboru, nije časio časa da i sam da svoj doprinos dečijem osmehu. Zato su javneakcije ovakvog tipa važne - tada inspirišemo jedni druge da budemo bolji ljudi i pomognemonajugroženijima. Jer zajedno smo jači.

Autor: Pink.rs