Šta kupiti novopečenoj mami? 7 korisnih predloga

Iskusni roditelji sastavili su listu poklona koji će obradovati svaku novu mamu i olakšati prve dane sa bebom.

Rečenica „Javi mi šta ti treba!“ možda jeste izgovorena u najboljoj nameri, ali kada ste usred brige o novorođenčetu, sve što zaista želite jeste da neko jednostavno zna šta vam treba. Zato je tim iskusnih roditelja sastavio spisak proverenih ideja koje će razveseliti svaku novu mamu i uistinu joj pomoći u prvim, haotičnim danima sa bebom, piše portal Solly Baby.

1. Hrana je uvek dobra ideja

Ako planirate da donesete gotovo jelo, slobodno pošaljite poruku i pitajte da li žele nešto posebno. U suprotnom, pripremite zdrave obroke ili jednostavno napunite kesu grickalicama koje se mogu jesti jednom rukom. Novopečena mama biće vam zahvalna na energetskim pločicama, orašastim plodovima i suvom voću koji će joj dati snagu tokom dugih noćnih dojenja.

2. Ne zaboravite na hidrataciju

Hidratacija je često zanemaren, ali ključan deo brige o novim roditeljima, posebno za mame koje doje. Smoothiji, sveže ceđeni sokovi i gazirana voda odličan su izbor. Uz to, ne zaboravite na hidrataciju kože – porođaj može iscrpeti telo, a hidratantni losioni i balzami mogu pomoći mami da se ponovo oseća bolje u svojoj koži.

3. Pelene i vlažne maramice

Nikada ih nije previše. Pitajte roditelje koju marku pelena i maramica preferiraju i obezbedite im zalihe. Za sigurnost, odaberite veličinu 1 ili 2, jer bebe brzo prerastu veličinu za novorođenčad. Dodatne poene dobićete ako tokom posete promenite i koju pelenu.

4. Potrepštine za postporođajni oporavak

Oporavak od porođaja nije šala i zahteva razne potrepštine koje se brzo troše. Donesite mami kremu za bradavice, penu za perinealno područje, jednokratne gaćice ili jastučiće sa hamamelisom kako biste pokazali da brinete. Važno je obratiti pažnju da li je rodila vaginalno ili carskim rezom, kako biste doneli odgovarajuće proizvode.

5. Sitnice za negu koje život znače

U prvim danima nakon porođaja teško je osećati se „svojom“. Mala korpa sa jednostavnim proizvodima za negu može napraviti veliku razliku. Hidratantni balzam za područje oko očiju, suvi šampon i hranljiva maska za usne pomoći će mami da se oseća bolje iako je iscrpljena.

6. Sveže cveće za lepši dan

Cveće trenutno ulepšava svaki prostor. Čak i ako mama ima nervoznu bebu koja zahteva svu njenu energiju, svež buket može biti nešto lepo za gledanje dok ljulja i umiruje svoje dete. Ako vas brine polen – suvo cveće je jednako dobra opcija.

7. Korisni darovi za bebu

Razmislite o praktičnim poklonima. Marama za nošenje bebe pružiće mami slobodne ruke, a bebi blizinu. Mekana pidžama ili dekica za povijanje takođe su odličan izbor jer ih nikada nema dovoljno. Možete se odlučiti i za poklon set sa osnovnim potrepštinama za novorođenče kako biste olakšali bebin prelazak iz stomaka u spoljašnji svet.

