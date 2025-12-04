Dete odbija da nosi zimsku odeću iako je hladno? Stiže pomoć

Svako jutro ista borba: napolju je temperatura oko nule, a vaš šestogodišnjak insistira na kratkim ili bar laganim pantalonama. Tinejdžeri pak prevrću očima na sam pomen zimske jakne.

Zvuči poznato? Mnogi roditelji se pitaju da li je zaista opasno ako deca nisu obučena u skladu sa vremenskim prilikama i da li se uopšte vredi upuštati u takve rasprave. Stručnjaci su ponudili odgovore na ovu čestu roditeljsku muku, piše Parents.

Posledice po zdravlje nisu zanemarljive

Iako se može činiti bezazlenim, nošenje odeće koja ne štiti od hladnoće može imati stvarne posledice. Kate Ostin, radni terapeut iz Collaborative ABA Services, potvrđuje da izlaganje hladnoći može negativno uticati na zdravlje. „Koža koja je prekomerno izložena hladnom vremenu može uticati na njen integritet i pogoršati postojeća stanja, poput ekcema ili psorijaze, te rezultirati opekotinama od vetra ili drugim problemima izazvanim izlaganjem.“ – objašnjava ona. U ekstremnim slučajevima, dodaje, duže izlaganje hladnoći može izazvati hipotermiju ili promrzline.

Stiv Karleton, klinički socijalni radnik i direktor u Porch Light Health, pojašnjava da se deca bune protiv zimske odeće iz različitih razloga – od udobnosti i ličnog ukusa do jednostavnog iskazivanja sopstvene volje. „Za roditelje to može biti vrlo frustrirajuće.“ – priznaje on.

Kako izbeći jutarnje drame oko oblačenja

Srećom, postoje strategije kojima se jutarnje borbe mogu pretvoriti u saradnju. Pre svega, stručnjaci savetuju uspostavljanje jasnih kućnih pravila. Na primer, pravilo može biti da se duge pantalone nose svaki put kada temperatura padne ispod 15 stepeni Celzijusa. „Kada se ova pravila postave, to postaje manje borba jer je diktirano vremenom, koje niko ne može kontrolisati.“ – kaže Ostin.

Takođe je korisno deci ponuditi ograničen izbor. Dozvolite im da sami odaberu između dva para pantalona ili dve tople majice. Tako će se osećati kao da imaju kontrolu, iako je zapravo nemaju, savetuje Karleton. Važno je i započeti proces oblačenja dovoljno rano kako biste izbegli stres zbog žurbe, te ne zaboravite na pozitivno podsticanje. Pohvalite dete kada se obuče u skladu sa dogovorom, jer to gradi saradnju.

Kada je problem u senzornoj osetljivosti

Ponekad otpor prema zimskoj odeći nije stvar prkosa, već senzornog izazova, što je često slučaj kod neurodivergentne i taktilno osetljive dece. „Podstaći mališane da nose odeću primerenu vremenu može biti posebno teško za decu koja se bore sa senzornom obradom.“ – ističe Ostin.

U tom slučaju, pokušajte sa jednostavnijom i mekšom odećom. Izbegavajte materijale sa mnogo šavova koji mogu iritirati kožu. Umesto slojevitog oblačenja, koje može biti neugodno, odaberite jedan deblji sloj. Jakne sa kapuljačom često su bolja opcija od kapa i šalova, a jednodelne rukavice lakše su za nošenje od onih sa pet prstiju.

Birajte odeću koja dobro prijanja uz telo, jer se materijal koji se podiže ili gužva može brzo pretvoriti u problem. Na kraju, jednostavnost je ključna – odeća sa ukrasima poput čipke, šljokica ili rajsferšlusa koji dodiruju kožu može biti vrlo iritantna.

Autor: Dalibor Stankov