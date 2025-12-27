Ulje od jedne šumske biljke briše bore kao rukom, a koža postaje kao saten

Ulje ove biljke obiluje pigmentima koji pospešuju regeneraciju ćelija kože i usporavaju proces starenja te efikasno briše bore.

Ulje šipka obiluje pigmentima koji pospešuju regeneraciju ćelija kože i usporavaju proces starenja. Takođe, ulje ove biljke je odlično za ublažavanje podočnjaka zahvaljujući prisustvu metanola, koji pomaže u sprečavanju tamnih kolutova ispod očiju, prenosi kurir.rs.

Kombinovanjem sa drugim prirodnim sastojcima, možete kreirati moćnu kremu za negu kože koja smanjuje podočnjake i bore.

Potrebno:

– pola kašike rendanog pčelinjeg voska

– 1 kašika šea putera

– 2 kašike ulja slatkog badema

– 10 kapi ulja vitamina E

– 1 kašika ulja od šipka

– 5 kapi eteričnog ulja tamjana (može i manje)

– 3 kapi esencijalnog ulja ruže

Priprema:

Na pari istopite pčelinji vosak, šea puter i ulje slatkog badema. Mešajte da se sastojci otope. Malo ohladite, pa umešajte ulje šipka, vitamin E i eterična ulja. Dobijenu smesu sipajte u jednu ili više staklenih posudica. Pre upotrebe ostavite kremu da se dobro stegne.

Rok trajanja ove kreme je 3 meseca.

Možete biti osetljivi na esencijalna ulja pa ih pre pripreme obavezno testirajte na manjem skrivenom delu kože.



Pre nanošenja kreme za oči, odradite rutinu čišćenja lica i nanesite odgovarajuće dnevne kreme.

Ulje šipka i pažljivo odabrani prirodni sastojci pokazuju koliko priroda može biti snažan saveznik u nezi kože. Redovnom i pravilnom upotrebom ove domaće kreme, koža oko očiju može postati vidno hidriranija, glatkija i blistavija, dok se fine bore i tamni kolutovi postepeno ublažavaju.

Ipak, ključ uspeha leži u strpljenju, doslednosti i pravilnom testiranju sastojaka, jer samo tako možete izvući maksimum iz ove prirodne formule i sačuvati zdrav, negovan i mladolik izgled kože.

Autor: A.A.