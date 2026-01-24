Zaboravite na čupanje korova: Čim stigne proleće, samo pospite OVO i on će biti trajno spržen

Čupanje korova je verovatno najdosadniji i najteži posao koji nas svakog proleća čeka u dvorištu, ali ove godine to konačno možete da zaboravite.

Čim se zemlja zagreje i prve zelene klice krenu da kvare izgled vaših staza i cvetnih leja, većina nas se instinktivno hvata za rukavice i kreće u iscrpljujuću borbu.

Prirodno rešenje iz vaše kuhinje

Međutim, postoji mnogo lakši način koji iskusni baštovani koriste godinama. Umesto da sate provodite savijenih leđa, dovoljno je da upotrebite samo jedan sastojak koji već imate u svom domu. Nijedan herbicid nije potpuno bezopasan, a prirodno, netoksično rešenje krije se u kuhinji: natrijum hlorid (obična kuhinjska so).

Kako se so koristiti za uništavanje korova?

Ukratko, so je efikasan netoksičan herbicid. Međutim, nije sva so jednaka kada je u pitanju suzbijanje korova. Mora se koristiti uobičajena jodirana ili nejodirana kuhinjska so. Proverite je li u pakovanju koje ste kupili natrijum hlorid ili magnezijum sulfat, kamena ili morska so.

Gde smete (a gde ne smete) koristiti so?

Kada so koristite kao herbicid, morate to raditi pažljivo, jer lako možete uništiti okolne biljke. Previše soli može s vremenom da zemljište učini neplodnim. Zbog toga se so može koristiti samo za tretiranje korova koji nisu okruženi biljkama do kojih vam je posebno stalo – idealno je rešenje za neželjene biljke koje rastu kroz pukotine na asfaltu ili pločniku ili između kamenja u dvorištu.

Kako so uništava neželjene biljke?

So deluje na biljke tako što ih dehidrira tj. narušava unutrašnju ravnotežu vode. S obzirom da je so topiva u vodi, najdelotvornije je da se razmuti u vodi, jer to olakšava apsorpciju.

Imajte u vidu da je natrijum-hlorid vrlo toksičan za sve biljke, zbog čega pri njegovoj primeni treba biti oprezan.

Pravilan odnos za savršen rastvor

Preporučena jačina rastvora zavisi od mesta primene:

U vrtu (pored drugog bilja): Počnite sa slabim rastvorom u odnosu 1:2 (jedan deo soli na dva dela vode).

Na stazama i prilazima: Tamo gde dugoročna plodnost

zemljišta nije bitna, koristite jači rastvor u odnosu 2:1 ili 3:1.

Imajte na umu da će ovi jači rastvori uticati na pH vrednost tla i mogu ga učiniti sterilnim.

Tehnika nanošenja i zaštita bašte

Rastvore slane vode treba nanositi direktno na lišće korova pomoću raspršivača ili sipanjem iz posude. Izbegavajte namakanje samog korena kako biste zaštitili okolno tlo. Ukoliko u blizini postoje druge biljke, obilno ih zalijte čistom vodom nakon tretmana kako biste isprali eventualne ostatke soli koji su dospeli tamo gde ne treba.

Upotreba soli je najlakši način da čupanje korova postane prošlost. Bez agresivnih hemikalija, uz pravilno doziranje, trajno ćete očistiti staze i pločnike, a pritom sačuvati svoje omiljeno cveće u dvorištu.

Autor: Marija Radić