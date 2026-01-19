MISTERIJA U LONDONU: Osvojio 10 miliona funti na lutriji i NESTAO! Rok ističe, a on još uvek nije podigao novac

Negde u predgrađu Londona šeta čovek koji je milioner, a da to verovatno i ne zna.

Misteriozni dobitnik britanske nacionalne lutrije još uvek nije preuzeo svoju nagradu od neverovatnih 10.633.323 funti (oko 12,2 miliona evra), a vreme mu polako ističe.

Proverite džepove kaputa!

Pobednički tiket kupljen je u Beksliju, a srećnik ima rok od 180 dana da se javi. Taj rok ističe 2. aprila, zbog čega je operator lutrije, kompanija „Alvin”, uputio hitan apel građanima.

Savetujemo svim igračima da dobro provere džepove starih kaputa, odeće, novčanike i fioke. Možda se baš tamo krije bogatstvo koje menja život iz korena - prenosi Skaj njuz saopštenje kompanije.

Nije jedini koji „spava” na milionima

Neverovatno zvuči podatak da pored glavne premije, još četiri dobitna tiketa ukupne vrednosti 3,1 milion funti čekaju svoje vlasnike:

Milion funti (tiket iz Birmingema) – rok za podizanje je 11. februar.

Milion funti (tiket iz novembra) – rok 30. april.

Milion funti (tiket iz Dorseta) – rok 3. maj.

112.091 funta (tiket iz decembra) – rok 10. jun.

Gde ide novac ako se niko ne javi?

Pravila su jasna – ukoliko dobitnici ne podignu svoj novac do predviđenog roka, celokupni iznosi biće preusmereni u humanitarne projekte koje finansira Nacionalna lutrija širom Velike Britanije.

Autor: Dalibor Stankov