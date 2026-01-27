Kako da zaštitite baštu tokom cele godine: Vodič kroz folije i mreže za uzgoj biljaka

Zaštita bašte se planira unapred i vezana je za ceo ciklus gajenja biljaka, od pripreme zemljišta do završetka berbe. Spoljašnji uslovi poput padavina, temperaturnih oscilacija, sunčevog zračenja i prisustva štetočina imaju značajan uticaj na razvoj i prinos.

Upotreba folija i mreža omogućava kontrolu ovih uslova kroz regulaciju mikroklime, fizičku barijeru i smanjenje opterećenja biljaka. Zbog toga se ovi materijali primenjuju kao deo planiranog uzgoja, a ne kao privremena mera nakon pojave oštećenja.

Ovaj vodič ne govori o univerzalnim trikovima, već o realnim načinima da se biljke zaštite u svakoj fazi rasta, uz što manje gubitaka.

Zašto zaštita bašte mora da traje cele godine

Bašta je izložena spoljnim uticajima tokom cele godine, ne samo u sezoni rasta. Proleće donosi kasne mrazeve i jake vetrove, leto prekomerno sunce i isušivanje, jesen obilne padavine i vlagu, dok zima ostavlja zemljište bez zaštite. Ako se zaštita primenjuje samo povremeno, biljke stalno prolaze kroz stresne faze koje se kasnije vide na kvalitetu ploda.

Folije i mreže, koje se mogu naći i u online ponudama kakva je na sajtu vremejenovac, pružaju mogućnost za kontrolisanije uslove, čak i na otvorenom prostoru. Njihova upotreba ne zamenjuje redovnu negu biljaka, ali smanjuje učestalost naglih reakcija na promene okoline i doprinosi stabilnijem razvoju tokom vegetacije.

Zašto su folije za uzgoj više od zaštite od hladnoće

Folije u baštenskoj proizvodnji imaju različite funkcije u zavisnosti od materijala, strukture i načina primene. Njihova osnovna uloga je da se stvore bolji uslovi za rast biljaka kroz zadržavanje toplote, smanjenje isparavanja, ograničavanje pristupa štetočina i ublažavanje uticaja spoljašnjih faktora. Izbor odgovarajuće zaštite zavisi od faze razvoja biljke, tipa useva i sezonskih uslova.

- Netkane agro-folije imaju drugačiju primenu. Postavljaju se direktno preko biljaka i propuštaju vazduh i vodu, uz istovremeno ublažavanje temperaturnih razlika. Najčešće se koriste za zaštitu rasada i mladih biljaka u prelaznim periodima, kada su promene temperature izraženije.

- Crne malč-folije se postavljaju na površinu zemljišta pre sadnje. Njihova funkcija je ograničavanje rasta korova i očuvanje vlage u zoni korena. Ovakav način zaštite zahteva dobru pripremu zemljišta, jer se folija tokom sezone ne uklanja bez narušavanja strukture tla.

Zaštitne mreže u bašti kao barijera protiv štetočina i regulacija svetla bez zatvorenog prostora

Za razliku od folija, mreže ne menjaju drastično mikroklimu, ali rešavaju konkretne probleme.

- Mreže protiv insekata imaju sitna okca koja sprečavaju ulazak štetočina, a istovremeno omogućavaju cirkulaciju vazduha. Koriste se kod povrća koje je posebno osetljivo na napade, poput kupusnjača, paradajza i paprike. Njihova prednost je što smanjuju potrebu za hemijskim sredstvima.

- Mreže za senčenje su važne tokom letnjih meseci. One smanjuju intenzitet sunčevog zračenja, što je neophodno za biljke koje ne podnose direktno sunce. Pogrešno je misliti da senčenje znači manji prinos. Biljke uzgajane pod mrežom često daju ujednačenije i kvalitetnije plodove jer su manje izložene pregrevanju i direktnom sunčevom zračenju.

- Mreže protiv ptica se postavljaju u fazi zrenja plodova kako bi se smanjili gubici nastali zbog pristupa ptica usevima i kada je šteta najvidljivija.

Kako upravljati zaštitom bašte tokom sezone

Kod dugotrajnog korišćenja folija i mreža važan je i momenat održavanja. Materijali koji ostaju na usevu ili zemljištu više sezona gube propusnost, elastičnost i zaštitnu funkciju, čak i ako vizuelno deluju ispravno. Redovna provera napetosti, oštećenja i zaprljanosti smanjuje rizik od lokalnih problema poput zadržavanja vlage, pregrevanja ili ulaska štetočina.

Još jedan često zanemaren faktor je skladištenje van sezone. Folije i mreže koje se skidaju bi trebalo očistiti, osušiti i odložiti na tamno i suvo mesto. Na taj način se produžava vek materijala i zadržavaju osobine koje su važne za sledeći ciklus uzgoja.

Koje su najčešće greške kod upotrebr zaštitnih materijala

Česta greška je postavljanje folija ili mreža bez obezbeđene ventilacije, što dovodi do zadržavanja vlage i povećanog rizika od pojave bolesti. Problem se javlja i kada se isti zaštitni materijal koristi tokom cele sezone, bez prilagođavanja promenama temperature i vremenskih uslova.

Dodatni propust je izbor materijala slabijeg kvaliteta. Tanke folije i mreže sa kratkim vekom trajanja se lakše oštećuju, zahtevaju češće zamene i povećavaju obim posla u vreme sezone. Otporniji materijali zahtevaju manje intervencija i imaju bolji odnos uloženog i dobijenog.

Najbolji rezultat se postiže kada se zaštita bira prema nameni, redovno kontroliše i prilagođava uslovima tokom cele vegetacije.

Autor: Jovana Nerić