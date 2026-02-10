Stavite OVO ispod otirača i nećete znati šta ćete sa parama: Običaj se prenosi generacijama

Prema narodnim običajima koji se prenose generacijama, mala sitnica postavljena na pravo mesto može simbolično otvoriti vrata finansijskoj sreći. Veruje se da jednostavan metalni novčić skriven ispod otirača na ulazu u dom može privući blagostanje i stabilnost.

U narodnom predanju, metalni novac oduvek je bio povezan sa obiljem i sigurnošću. Nije svejedno koji ćete novčić odabrati, jer se smatra da on nosi određenu energiju.

U periodima kada se troškovi nagomilaju, naročito posle praznika, ljudi su oduvek tražili načine da prizovu bolju finansijsku situaciju, makar simbolično.

Jedno staro slovensko verovanje kaže da novčić postavljen ispred ulaznih vrata, ispod otirača, deluje kao poziv bogatstvu da uđe u kuću. Iako deluje jednostavno, iza ovog običaja stoji ideja o protoku energije i nameri, a mnogi veruju da ne može doneti ništa loše.

Zašto se koristi novčić

Novac predstavlja znak izobilja, dok se metal od davnina smatra materijalom koji prenosi energiju.

Novčić ispod otirača simbolično "dočekuje" svakoga ko ulazi u dom i šalje poruku da je to mesto u kojem vlada stabilnost i prosperitet.

Koji novčić je najbolji izbor

Preporučuje se nov i sjajan novčić, jer se veruje da čist i lep predmet ima jače dejstvo. Neki biraju novčiće sa posebnim simbolima, grbom ili brojem pet, koji se u narodnim tumačenjima vezuje za napredak i promene.

Gde ga postaviti?

Novčić se stavlja ispod otirača, najčešće blizu sredine, ali može i diskretno u ćošak kako se ne bi pomerao prilikom čišćenja ili korišćenja.

Ovaj običaj ne predstavlja čaroliju, već način razmišljanja koji podseća na važnost odnosa prema novcu i stvaranje osećaja obilja u domu. Ujedno, mnogima prija saznanje da imaju mali lični simbol sreće skriven na samom ulazu.

Autor: Marija Radić