AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Stavite OVO ispod otirača i nećete znati šta ćete sa parama: Običaj se prenosi generacijama

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Prema narodnim običajima koji se prenose generacijama, mala sitnica postavljena na pravo mesto može simbolično otvoriti vrata finansijskoj sreći. Veruje se da jednostavan metalni novčić skriven ispod otirača na ulazu u dom može privući blagostanje i stabilnost.

U narodnom predanju, metalni novac oduvek je bio povezan sa obiljem i sigurnošću. Nije svejedno koji ćete novčić odabrati, jer se smatra da on nosi određenu energiju.

U periodima kada se troškovi nagomilaju, naročito posle praznika, ljudi su oduvek tražili načine da prizovu bolju finansijsku situaciju, makar simbolično.

Jedno staro slovensko verovanje kaže da novčić postavljen ispred ulaznih vrata, ispod otirača, deluje kao poziv bogatstvu da uđe u kuću. Iako deluje jednostavno, iza ovog običaja stoji ideja o protoku energije i nameri, a mnogi veruju da ne može doneti ništa loše.

Zašto se koristi novčić

Novac predstavlja znak izobilja, dok se metal od davnina smatra materijalom koji prenosi energiju.

Novčić ispod otirača simbolično "dočekuje" svakoga ko ulazi u dom i šalje poruku da je to mesto u kojem vlada stabilnost i prosperitet.

Foto: Pixabay.com

Koji novčić je najbolji izbor

Preporučuje se nov i sjajan novčić, jer se veruje da čist i lep predmet ima jače dejstvo. Neki biraju novčiće sa posebnim simbolima, grbom ili brojem pet, koji se u narodnim tumačenjima vezuje za napredak i promene.

Gde ga postaviti?

Novčić se stavlja ispod otirača, najčešće blizu sredine, ali može i diskretno u ćošak kako se ne bi pomerao prilikom čišćenja ili korišćenja.

Ovaj običaj ne predstavlja čaroliju, već način razmišljanja koji podseća na važnost odnosa prema novcu i stvaranje osećaja obilja u domu. Ujedno, mnogima prija saznanje da imaju mali lični simbol sreće skriven na samom ulazu.

pročitajte još

Najnovije oglašavanje RHMZ-a: Noć pred nama sa padavinama, u jednom delu Srbije sneg će napraviti haos

Autor: Marija Radić

#OTIRAČ

#Običaj

#generacije

#novčić

#pare

POVEZANE VESTI

Društvo

MOLITVA ZA ĐURĐIC: Prenosi se generacijama, a veruje se da donosi mir i otvara vrata blagoslova

Extra

STAVITE OVO ISPOD JASTUKA I PRIVUCITE PARE: Dok spavate energija novca će početi da teče

Lifestyle

Stavite ovu sitnicu ispod jastuka večeras i novac će početi da vam pristiže munjevitom brzinom

Dom, Lepota i Moda

Ritual za privlačenje novca koji provereno daje rezultate: Evo šta već noćas treba da stavite ispod jastuka

Lifestyle

Ovih 5 datuma u avgustu mogu vam promeniti život: Zapišite ih odmah

Dom, Lepota i Moda

Nema para u kući? Stavite ovo ispod tepiha – i gledajte kako se novac umnožava