Zašto PARFEME NE TREBA da nanosite na VRAT? Doktor otkriva KOLIKO to može biti štetno

Iako je vrat uobičajeno mesto za koje su nas oduvek učili da se baš tu stavlja parfem, čini se da bi takva praksa mogla biti opasna po zdravlje.

Neka se javi ko nije parfem nanosio direktno na vrat. To je uobičajena navika i mesto za koje su nas oduvek učili da se baš tu stavlja parfem, ali čini se da bi takva praksa mogla biti opasna po zdravlje, tačnije za zdravlje štitnjače. Na to je upozorio infektolog dr Mateo Baseti, koji je u videu na društvenim mrežama objasnio da prskanje parfema po vratu može negativno uticati na pravilnu funkciju štitnjače, uz moguće posledice na metabolizam.

Zašto je parfem opasan za štitnjaču?

Dr Baseti, direktor Klinike za infektivne bolesti bolnice San Martino u Đenovi, u svom je videu postavio direktno pitanje: „Je li zdravo nanositi parfem direktno na vrat?”, a njegov je odgovor na to pitanje bio jednako direktan i jasan: „Ne, nije zdravo.”

- Parfem na vratu mogao bi biti mnogo štetniji nego što biste pomislili, i to stoga što se ta zona na koju se parfem nanosi nalazi odmah iznad štitnjače, vitalne žlezde koja je odgovorna za regulaciju metabolizma, energije, temperature i hormonalne ravnoteže. Osim toga, koža vrata je tanka, osetljiva i nema mnogo lojnih žlezda te je stoga i slabije zaštićena – ističe dr Baseti.

Šta kaže nauka?

Studija objavljena u časopisu "Environmental Health Insights" istakla je prisutnost endokrinih disruptora u mirisnim proizvodima, poput sintetičkih mošusa i derivata ftalata.

- To su sastojci koji, apsorbirani kroz kožu ili udahnuti, dugoročno mogu promeniti hormonsku funkciju. Stoga, nastavimo koristiti parfeme s užitkom, ali bez rizika, prskajući ih ili nanoseći na zapeća, unutrašnju stranu laktova i zadnji deo vrata, što su manje izložena područja. Kao i iza ušiju, na odeću ili na kosu (za one koji je imaju) - poručuje dr Baseti.

I alkohol može biti štetan

Kako kaže infektolog, vrat je takođe ključno središte za limfnu drenažu, jer sadrži važne limfne čvorove i žile koje filtriraju toksine i podržavaju imunološku funkciju. Problem je što je koža u tom delu tela tanja i osetljivija te joj nedostaju lojne žlezde koje mogu zaštititi od potencijalnih negativnih interakcija. U svakom slučaju, osim endokrinih disruptora, i druge potencijalno štetne stvari mogu imati negativan učinak. Među njima je, na primer, alkohol, te zbog toga dr Baseti preporučuje odabir proizvoda bez alkohola. To je zato što alkohol ima tendenciju isušivanja i senzibilizacije kože, posebno ako se više puta nanosi na isto područje.

- Taj se problem prvenstveno odnosi na proizvode za koje nema dovoljno garancije. Dakle, ne na parfeme sertifikovanog kvaliteta, već na one kupljene onlajn ili na uličnim štandovima, gde se često prodaju lažne poznate marke, čiji tačan sastav nije poznat - napominje dr Baseti.

Pazite i na druge sastojke

Alkohol se takođe može mešati s drugim stvarima koje potencijalno mogu izazvati negativne reakcije, poput nekih eteričnih ulja. Iako su to prirodne esencije, poput bergamota ili gorke narandže, to su fotosenzibilizirajući proizvodi. To znači da mogu uzrokovati probleme kada su izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti. To se naziva fototoksičnost, a ona se može pojaviti i s drugim potencijalno alergenim sastojcima u parfemima. Rizici uopšteno uključuju kožne reakcije, čak i intenzivne, koje mogu dovesti do trajnih mrlja i upala. Iako toksičnost može uticati na bilo koji deo tela, vrat je posebno osetljiv na parfeme zbog svog položaja i osetljivosti.

Ko je najviše izložen riziku?

Svi su potencijalno u opasnosti, iako neke osobe mogu biti više izložene potencijalnim posledicama, poput onih koji pate od dermatitisa ili poremećaja štitnjače, te stoga trpe veće posledice delovanja određenih stvari.

- Potencijalni rizici, u slučaju visoke izloženosti, mogu biti ozbiljni, poput dermatitisa, astme, raka dojke, gušterače, bubrega, prostate... - zaključuje dr Baseti, pozivajući još jednom korisnike parfema na oprez, naročito s proizvodima koji su manje kontrolisani i nižeg kvaliteta.

