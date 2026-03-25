ASTRO ALARM ZA 5 ZNAKOVA: Danas ne vucite nagle poteze, impulsivnost vas može skupo koštati!

Postoje dani kada se sve čini ubrzano, napeto i pomalo neizvesno, a upravo takva energija može nas navesti da reagujemo impulsivno. Iako brzina ponekad donosi prednost, astrologija upozorava da danas pojedini horoskopski znakovi ipak treba da stanu, udahnu i dobro razmisle pre nego što povuku konkretne poteze.

Naglost bi ih, naime, mogla odvesti u pogrešnom smeru – bilo da je reč o poslu, odnosima ili ličnim odlukama.

Ovan

Za Ovnove, koji su inače poznati po svojoj direktnosti i brzom delovanju, današnji dan nosi dodatnu dozu nestrpljenja. Upravo zato postoji opasnost da reaguju pre nego što sagledaju širu sliku. Iako im intuicija često pomaže, danas bi mogla da ih prevari, pa bi bilo mudrije odložiti važne odluke za neki mirniji trenutak.

Blizanci

Blizanci bi mogli da se nađu rastrzani između više opcija, što ih može dovesti do brzopletih izbora. Njihova prirodna radoznalost i potreba za promenom danas bi mogli da ih navedu da kažu "da" nečemu što zapravo nisu do kraja promislili. Upravo zato savetuje se dodatna doza opreza – nije svaka prilika vredna rizika.

Vaga

Vage, koje inače teže ravnoteži i promišljenosti, danas bi mogle da osete unutrašnji nemir koji ih tera na brze odluke samo kako bi se rešile neizvesnosti. No, upravo bi takav pristup mogao da naruši njihovu dugoročnu stabilnost. Umesto toga, bolje je sačekati da se emocije smire i da stvari legnu na svoje mesto.

Jarac

Jarčevi bi pak mogli da osete pritisak odgovornosti i želju da što pre reše nagomilane obaveze. U toj žurbi postoji rizik da donesu odluke koje nisu u skladu sa njihovim dugoročnim ciljevima. Iako su poznati po svojoj disciplinovanosti, danas bi trebalo da podsete sami sebe da nije svaka odluka hitna.

Ribe

Ribe, vođene osećanjima, danas bi mogle da budu posebno osetljive na tuđe reči i postupke. Upravo zbog toga postoji opasnost da reaguju impulsivno, vođene trenutnim emocijama. No, odluke donesene u takvom stanju retko donose željeni ishod, pa je bolje dati sebi vremena za razmišljanje.

Autor: D.S.