DANAS počinje veliki ASTROLOŠKI PREOKRET: Merkur i Mars izvlače istinu koju više ne možemo da sakrijemo

Postoje dani koji prolaze tiho i ne ostavljaju trag, i postoje oni koji kao da pomeraju unutrašnje ploče u nama. Današnji kosmički susret Merkura i Marsa ulazi u onu drugu kategoriju. Energija će biti brza, oštra, iskrena i neizbežna. Kao da univerzum čini sve da iz nas izvuče istinu koju smo gurali pod tepih, ponekad iz straha, ponekad iz umora, a ponekad samo zato što nismo bili spremni.

Dani koji dolaze nose snažan pritisak, ali i oslobađanje. Mars u Strelcu budi impuls da nešto presečemo, kažemo naglas, započnemo ili završimo. Merkur nas tera da razmišljamo dublje i preciznije. A njihov spoj kao da poručuje da se sa istinom više ne može oklevati.

Počinje ciklus koji razotkriva - Merkur i Mars u Strelcu

Tokom 13. novembra Merkur i Mars susreću se u energičnom znaku Strelca. To je trenutak koji gura napred, budi pokret, iskru, istinu i reakciju. Ipak, upravo ta iskra može biti i oštrica. Mnogi će brže planuti, brže reći šta misle, brže prekinuti nešto što im odavno ne prija.

Ovo je aspekt koji vraća hrabrost, ali traži i mudrost. Jedna rečenica izgovorena u afektu može pokrenuti lavinu.

Retrogradni Merkur ulazi u Škorpiju - vreme iskrenih razgovora

Od 19. novembra Merkur započinje retrogradni hod i spušta se u vode Škorpije. To su dani u kojima se vraćamo filmu života, ponovo razmišljamo o prošlim odlukama, preispitujemo veru, poverenje i intimnost. Otvaraju se stare teme odnosa i postavljaju pitanja koja smo dugo izbegavali.

Škorpija ne dopušta površnost. Ona kopa, razotkriva, traži istinu ispod svega što vidimo.

Šta smo prećutali? Šta nas boli? Šta nas pokreće? Šta više ne možemo da sakrijemo?

Astrološki put retrogradnog Merkura

početak u novembru: ulazak na 6. stepen Strelca

sredina meseca: povratak u Škorpiju i početak dubljih tema

kraj novembra: završetak retrogradnog putovanja

oko 17. decembra: konačno razrešenje kada se Merkur vrati na početnu tačku

Ovo je poslednji retrogradni Merkur u 2025. godini i jedan od najintenzivnijih.

Povratak istini - šta ovaj ciklus traži od nas

Retrogradni Merkur uvek vraća pitanja koja nismo završili. Ovog puta ona se tiču odnosa i poverenja, obrazovanja i vizija budućnosti, odnosa sa partnerovom porodicom, administracije i zakonskih postupaka, ali i planova koji se odlažu.

Ovo je vreme kada shvatamo da neka naša uverenja više ne podržavaju ono što želimo da postignemo.

Neizbežni preokreti

Merkur naspram Urana

Kada se 19. novembra Merkur nađe naspram Urana u Biku, nastaje napeta energija koja donosi iznenadne vesti, šokantne uvide i neplanirane promene. Biće i unutrašnjih potresa, kao i nagle potrebe da presečemo ili pobegnemo.

Ali važno je sačekati. Ono što izgleda kao istina, možda je samo površina.

Neptun pomaže da vidimo dublje

Neptun iz Riba podiže intuiciju i upozorava da je magla još tu. Odluke ne treba donositi iz panike.

20. novembar - dan koji menja tok priče

Merkur dolazi u konjunkciju sa Suncem. To je trenutak osvešćenja, jasnog uvida, poruke ili susreta koji menja sve. Mnogo toga što ste osećali, ali niste umeli da izrazite, sada dobija reči.

Kosmički blagoslov oko 22. novembra

Merkur pravi veliki trigon sa Saturnom, Neptunom i Jupiterom. To je nežna energetska linija podrške koja donosi mir, potvrdu da ste na pravom putu, nadu i emotivnu sigurnost.

Univerzum kao da govori: "Pusti i prepusti se. Biće dobro."

25. novembar - ljubavni razgovori i povratak starima

Merkur ulazi u konjunkciju sa Venerom u Škorpiji. Ovo je vreme istina u vezama, priznanja i otvaranja duše. Može se javiti i neko iz prošlosti, ili ćete vi osetiti potrebu da završite nešto što je ostalo nedorečeno.

29. novembar - kraj retrogradnog ciklusa i emotivno oslobađanje

Merkur završava retrogradni hod dok je Mesec u Ribama. Simbolika je jasna: zatvaranje prošlosti, emotivno čišćenje, praštanje i oslobađanje od tereta.

Sada znamo šta je istina. I imamo hrabrosti da je sledimo.

3 horoskopska znaka na koja će ovaj astrološki ciklus najviše uticati

Strelac

Njima sve počinje. Merkur i Mars aktiviraju njihov prvi dom i donose preokrete u odnosima, putovanjima, planovima i ličnim odlukama. Svaka istina izlazi na površinu, pa i ona koju su skrivali od sebe.

Škorpija

Retrogradni Merkur ulazi direktno u njihov znak i otvara teme intime, poverenja, partnerstva i emotivnih razgovora. Ovo je period lične transformacije i suočavanja sa potisnutim emocijama.

Bik

Uran u njihovom znaku pravi napete aspekte sa Merkurom. Donose se iznenadne odluke, preokreti i promene planova. Mogući su šokantni susreti ili poruke. Važno je da ne reaguju impulsivno i da sačekaju rasplet.

Autor: Iva Besarabić