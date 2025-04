DA LI JE NOŠENJE KRSTA NA ODEĆI GREH?! Sveštenik upozorio vernike da sve ima svoje mesto - Za pravoslavce JEDNA stvar je NEDOPUSTIVA

Potreba da budemo u blizini Boga ponekad nas može odvesti u krajnosti i dovesti do toga da pošaljemo poruku potpuno suprotnu onoj koju smo prvobitno želeli da izrazimo.

Jedan od takvih primera jeste nošenje odeće sa prikazom svetih simbola, koji su iskorišćeni u komercijalne svrhe. Takvi elementi, namenjeni brzoj zaradi, često završe na modnim komadima bez ikakve svesti o njihovoj svetosti, niti o tome u kojim prilikama će ti odevni komadi biti nošeni.

Otac Marko Jeftić je o ovoj temi govorio za portal religija.rs ističući da je važno da znamo mesto svetih simbola.

- Danas svuda možemo videti simbole poput krsta na minđušama, majicama i drugim delovima odeće. Nije prošlo mnogo vremena od kada je jedan poznati modni kreator lansirao kolekciju inspirisanu vizantijskim mozaicima i ikonama iz pravoslavnih hramova, što je za nas pravoslavne hrišćane nedopustivo. Ne zato što ćemo time naružiti Boga, jer kako kaže jedan sveti otac "Bog večito prebiva u svojoj slavi, naša pokuda ga ne umanjuje, niti ga naša pohvala uvećava" - rekao je otac Marko.

Sveštenik dalje objašnjava da razume da postoje oni koji svesno žele da unize Boga i svetinje koje za vernike predstavljaju nešto uzvišeno i sveto, ali naglašava da postoji i veliki broj ljudi koji iz neznanja i dobrih namera pogrešno koriste svete simbole i upravo njima treba pružiti pomoć i pravilno ih uputiti.

- Ljudi koji iz dobronamernih pobuda misle da time čine dobro Bogu, njima treba objasniti da greše. Brojanice, ikone, krstovi, oni nisu modni detalji, već molitveni predmeti. To su naši pomagači, štake koje koristimo da bismo se približili Bogu. Njima uznosimo molitve, i znamo da se čudesne stvari dešavaju u vezi sa tim blagoslovenim predmetima. Ako neko to čini iz neznanja, treba mu pomoći. Ako to neko čini svesno, neka nosi svoj teret, ali nama je važno da poučimo one koji žele da Bogu služe, a greškom ga vređaju - rekao je sveštenik za portal religija.rs.

On dodaje da, iako mnogi imaju iskrene namere, postoje načini ispoljavanja vere koji mogu biti suštinski pogrešni.

- Smatram da nije prikladno ni oslikavati velike murale svetitelja na fasadama zgrada, jer je veoma lako da budu oskrnavljeni. Takođe, slikanje krstova i svetih poruka na mestima koja nemaju svetost, čak i ako je motiv plemenit može da izazove zbunjenost duha. Sećam se da je jedno vreme bila popularna serija proizvoda sa likom Belog Anđela. Kao gimnazijalac bio sam na slavi gde su domaćini, želeći da pokažu svoju pobožnost, kupili salvete sa njegovim likom. Tada sam mora da reagujem skrenuvši im pažnju na to da nije primereno da brišemo usta i ruke o lik Belog Anđela, niti da iz čaša sa njegovim likom pijemo sok i vodu, niti da u vazu s njegovim likom stavljamo cveće. Krst ima svoje mesto. Ikona ima svoje mesto. Brojanica ima svoje mesto. Čak i duhovna muzika ima svoje mesto i ne bi bilo primereno da se, recimo, odlomci iz liturgije puštaju u tržnom centru.

Autor: Iva Besarabić